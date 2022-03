OnePlus Nord CE: un fix corregge un bug dell'app Galleria

OnePlus Nord CE sta ricevendo un nuovo aggiornamento software che va a correggere un bug piuttosto fastidioso che ha interessato un gran numeri di utenti: il freeze dell’applicazione Galleria non appena si tenta di condividere una foto verso un’altra applicazione. A confermarlo è direttamente la compagnia tramite un apposito post pubblicato nel forum ufficiale – link disponibile in calce – dedicato proprio all’aggiornamento della OxygenOS alla versione 11.0.15.15.

In base alle informazioni pubblicate nel post, quella della Galleria è l’unico fix di cui fa menzione la compagnia.

OnePlus Nord CE riceve un aggiornamento che corregge il bug dell’applicazione Galleria

Ecco lo striminzito changelog ufficiale:

Sistema [Corretto] problema di freeze quando si condivide una immagine con l’applicazione Galleria



Nel corso dei giorni scorsi il colosso cinese è stato impegnato nel rollout di un corposo aggiornamento per il modello OnePlus 9RT che ha introdotto un numero piuttosto importanti di correzioni per il sistema, la fotocamera e anche la stabilità generale del telefono. Inoltre, in tutto questo, ci sono anche importanti novità per quanto riguarda il rilascio del successore di OnePlus Nord 2: un nuovo leak, infatti, svela alcune caratteristiche piuttosto importanti di OnePlus Nord 3.

Tutti gli utenti muniti di OnePlus Nord CE possono controllare la disponibilità dell’aggiornamento tramite il pannello Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema, oppure attendere la notifica OTA che ne conferma la disponibilità. Per i più nerd, inoltre, resta come sempre possibile il flash manuale del firmware.

Restando in ambito software, qualche giorno fa il CEO di OnePlus ha confermato che il sistema unificato con OPPO è stato ufficialmente eliminato: la compagnia continuerà a investire le proprie risorse nello sviluppo della OxygenOS 13 basata su Android 13 anche se condividerà una porzione comune di codice con ColorOS. Non è ancora chiaro quando la personalizzazione sarà presentata, ma sappiamo avrà come obbiettivo garantire un’esperienza utente il più vicina possibile ad Android senza sacrificare la personalizzazione.

