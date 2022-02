OnePlus Nord CE: avvistato in rete prima del debutto

OnePlus Nord CE 2 è stato avvistato su Geekbench, presso l'ente TUV e non solo. Il suo debutto è sempre più vicino (dovrebbe essere l'11 febbraio in India e nel resto del mondo).

OnePlus Nord CE 2: le caratteristiche

L'OEM di Pete Lau deve ancora confermare la data di lancio per il OnePlus Nord CE 2. Tuttavia, si prevede che verrà lanciato venerdì (11 febbraio) in India. Rapporti recenti hanno già fatto trapelare molte informazioni sul dispositivo. In vista del presunto debutto, il Nord CE 2 ha ottenuto l'approvazione dalla certificazione TUV. Inoltre, è stato anche individuato presso il sito di benchmarking Geekbench.

Il prossimo mediogamma è apparso con il numero di modello IV2201 presso il TUV e su Geekbench. Sul primo, è apparso con una batteria a doppia cella da 2200 mAh-2250 mAh che promette una capacità combinata di 4.500 mAh. L'elenco TUV suggerisce inoltre che il device supporterà la fast charge a 65 W.

Passando al sito Geekbench, il Nord CE 2 potrebbe adottare il processore MediaTek Dimensity 900 (numero modello MT6877V/ZA) e potrebbe disporre di 8 GB di RAM nel benchmarking. Sembra che il dispositivo non funzionerà con l'ultimo sistema operativo Android 12 poiché l'unità sottoposta a benchmark può essere vista in esecuzione con Android 11. È probabile che la compagnia voglia offrire la skin OxygenOS 12. Su Geekbench 5, il telefono ha ottenuto rispettivamente 704 e 2151 punti nei test single-core e multi-core.

Altri rapporti hanno rivelato che OnePlus Nord CE 2 presenterà uno schermo perforato di 6,43 pollici. Lo schermo FHD + AMOLED dovrebbe offrire un'esperienza di frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il dispositivo può essere disponibile in varianti da 8 GB / 12 GB di RAM e opzioni di archiviazione da 128 GB / 256 GB.

La parte frontale del Nord CE 2 potrebbe essere affiancata da una selfiecam da 16 megapixel. Il pannello posteriore invece, ospiterà una main camera da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. Costerà Rs 25.000 (al cambio sono circa 334 dollari) e sarà venduto in verde e nero.