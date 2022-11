OnePlus Nord CE 3: svelato in anteprima il suo design? (FOTO)

In queste ore sono trapelati i render 3D relativi al nuovo midrange di fascia bassa di casa OnePlus. Il device si chiamerà OnePlus Nord CE 3 e dalle foto vediamo che presenterà grosse modifiche sostanziali e significative rispetto al predecessore.

L’OEM cinese di Pete Lau sta lavorando ad un nuovo terminale facente parte della serie Nord. Si chiamerà Nord CE 3 e adesso, il portale indiano 91mobiles ha collaborato con l’insider Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) per realizzare i rendering del prodotto in questione. Sono emersi sul web e ci permettono di dare una prima occhiata a come sarà fatto il telefono di fascia medio-bassa. Ovviamente i modèllini in 3D ci danno solo una prima impressione a come sarà l’estetica del device originale, ma questa potrebbe differire.

OnePlus Nord CE 3: cosa ci aspettiamo?

In primo luogo sappiamo che Nord CE 3 avrà grosse modifiche al design rispetto al Nord CE 2. Ci sarà un foro per la fotocamera frontale, il display sarà circondato da cornici sottili ma il mento inferiore sarà spesso. Il frame sarà squadrato e il pulsante di accensione e spegnimento invece, sarà posto sul lato destro. A sinistra avremo i tasti per il bilanciere del volume e lo slot per le nanoSIM. Fra le altre cose segnaliamo che questo pulsante fungerà anche da fingerprint. Il display sarà flat come il famoso mediogamma di qualche anno fa, il OnePlus X.

Posteriormente poi, troveremo due anelli per il modulo fotografico; nel primo ci sarà il sensore principale, nel secondo gli altri due. Non mancherà la griglia per lo speaker posta in basso, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e non solo.

Lo schermo sarà un display LCD da 6,7″ con refresh rate di 120 Hz, tre fotocamere con sensore principale da 108 Megapixel con due lenti da 2 Mpx ciascuna. Sotto la scocca batterà un cuore Snapdragon 695 con modem 5G. La batteria sarà da 5000 mAh con ricarica da 67W. Dovrebbe venir lanciato nei primi mesi del 2023.

Il modello precedente, il CE 2 5G, si trova su Amazon a 260€.

