OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: il device che dovete acquistare oggi (prezzo WOW)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota; l’ottimo midrange low-cost del colosso cinese di Pete Lau, il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, nella sua iterazione color Chromatic Grey, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno, si porta a casa al prezzo speciale di soli 167,49€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di farsi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Fatelo vostro adesso, anche perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano. Fra le altre cose, c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). C’è la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di OnePlus è un dispositivo potentissimo ma costa poco. Sotto la scocca vanta un processore Qualcomm Snapdragon 695 coadiuvato da un modem 5G e da 128 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile. Vanta anche una GPU eccellente per la gestione dei giochi e c’è la modalità Dual 5G per una connettività senza eguali e non manca il supporto alle reti Wi-Fi 5. Presente poi la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67W che serve per aumentare le prestazioni di ricarica ad un nuovo livello e vi permette di passare dallo 0 all’80% in meno di 30 minuti. Dispone poi di un sistema fotografico con sensore principale da 108 Megapixel che serve per scattare foto luminose in ogni contesto.

A soli 167,49€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo è il miglior midrange del momento; fatelo vostro adesso. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è un best buy senza eguali.