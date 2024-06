OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: bastano meno di 175€ per farlo TUO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media e non sapete cosa acquistare, oggi non possiamo non consigliarvi l’ottimo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, un prodotto che nella sua iterazione color Chromatic Grey, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (ulteriormente espandibile mediante microSD), costa soltanto 174,88€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fatelo vostro adesso perché costa pochissimo ma è eccellente sotto tutti i punti di vista. Con Amazon poi avrete tantissimi vantaggi esclusivi: vediamoli di seguito nell’articolo completo.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: ecco perché comprarlo

Con Amazon potrete usufruire della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di riceverlo anche presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Non di meno potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è un device di fascia media veramente potentissimo: è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 695 coadiuvato da un modem 5G al seguito e da 8 GB di RAM. Questo implica che il terminale avrà accesso ad un multitasking fluido e privo di interruzioni con qualsiasi app aperta. Potrete anche utilizzare questo dispositivo per giocare con i vostri videogame preferiti. La batteria da 5000 mAh dura tantissimo con una singola carica e permette di godere della fast charge SuperVOOC da 67W. In poche parole potrete ricaricare il terminale dallo 0% all’80% in soli 30 minuti. Citiamo infine il sistema fotografico di punta con una main camera da 108 Megapixel che permette di scattare foto luminose anche al buio. A soli 174,88€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon, è un best buy senza paragoni e senza rivali.