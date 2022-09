OnePlus Nord CE 2 Lite: PREZZO mai così BASSO (-89€)

OnePlus Nord CE 2 Lite, nonostante sia classificato come uno smartphone di fascia media, non sfigura assolutamente con i modelli più prestanti. Inoltre oggi lo puoi avere al suo minimo storico su Amazon. Corri subito a mettere nel tuo carrello il bellissimo OnePlus Nord CE 2 Lite a soli 219,99 euro, risparmiando così ben 89 euro.

Come dicevamo, solo il prezzo è basso, ma tutto ciò che riguarda lo smartphone è assolutamente di ottima fattura. Infatti gode di 6Gb di RAM, per prestazioni di altissimo livello, anche per giochi di ultima generazione. Ha 128Gb di memoria per archiviare tutti i file o installare le app che desideri senza nessun sacrificio. E per ultimo una tripla fotocamera da 64MP per foto spettacolari.

Nulla fa pensare che questo sia il suo prezzo, ma è così. Se fai in fretta potrai portarti a casa il fantastico OnePlus Nord CE 2 Lite a soli 219.99 euro, invece che 309 euro.

OnePlus Nord CE 2 Lite: batteria gigantesca e foto professionali

L’asso nella manica di questo bellissimo smartphone è sicuramente la batteria gigante da 5000 mAh che ti permetterà di vedere fino a 21 ore di video, di giocare o di navigare su internet. E grazie alla ricarica super veloce da 33W in pochi minuti il tuo OePlus si sarà già ripreso almeno del 50%.

Un’altra delle cose che rendono questo smartphone un’ottima scelta è la tripla fotocamera. Il sensore principale è di 64MP con intelligenza artificiale e una fotocamera di profondità da 2MP per scatti più realistici e dettagliati. La bellezza delle tue foto si vedrà anche quando c’è poca luce, di sera, con uno speciale algoritmo che non teme la notte.

Siamo di fronte a uno smartphone di tutto rispetto e forse anche qualcosa di più. Se non vuoi spendere un patrimonio ma non vuoi fare rinunce, approfitta di questa offerta di Amazon e acquista subito OnePlus Nord CE 2 Lite a soli 219,99 euro, risparmiando 89 euro.

