OnePlus Nord CE 2 Lite: pregi e difetti

OnePlus Nord CE 2 Lite è un medio gamma che fa della concretezza e affidabilità i suoi punti forti. Non eccelle in nessun aspetto ma è complessivamente uno smartphone affidabile, con buone prestazioni e capace di scattare ottime foto. Dopo qualche giorno di utilizzo possiamo dire che OnePlus Nord CE 2 Lite è senza dubbio uno smartphone da prendere in considerazione, nella fascia media, con un prezzo assolutamente in linea con la concorrenza: parliamo di circa 300€ su Amazon.

Vediamo insieme quali sono i principali pregi e difetti di questo OnePlus Nord CE 2 Lite.

OnePlus Nord CE 2 Lite: pregi

La fotocamera principale, una 64 megapixel con apertura ƒ/1.7 , consente di effettuare ottimi scatti, soprattutto in condizioni di buona illuminazione. Discreta anche la 2 megapixel ƒ/2.2 per le macro che nelle nostre prove sono venute sempre molto bene. Considerata la fascia di prezzo il comparto fotografico è promosso a pieni voti.

C'è il jack per le cuffie, ormai più unico che raro anche in questa fascia di prezzo. Un punto decisamente a favore di cui va dato merito a OnePlus.

La batteria da 5.000 mAh e la presenza di ricarica rapida a 33W sono due plus non da poco e accontenteranno anche i più esigenti tra gli utilizzatori.

L'hardware con cui è equipaggiato è decisamente di ottimo livello. Le due caratteristiche che colpiscono sono processore e storage: una CPU Snapdragon 695 octa core da 2,2 GHz e una memoria di ben 128GB (peccato solo UFS 2.2).

Estetica: sappiamo quanto considerazioni estetiche siano decisamente soggettive, ma trattandosi di un medio di gamma il look and feel di questo OnePlus Nord CE 2 Lite è assolutamente gradevole e non sfigura assolutamente con altri competitor

Lo schermo è un discreto LCD da 6.59 pollici FHD+ a 120 Hz che svolge egregiamente il suo lavoro, anche in condizioni di pieno sole.

OnePlus Nord CE 2 Lite: difetti

Non è presente una fotocamera grandangolare , un vero peccato perché anche su un medio di gamma ci si aspetterebbe questo tipo di feature.

Il sensore di impronte non è incluso sotto lo schermo ma si trova lateralmente sul pulsante di accensione e spegnimento, non la collocazione più comoda.

Lo schermo non è molto oleofobico e questo comporta che con un utilizzo frequente si possa riscontrare sempre una opacità notevole.

OnePlus Nord CE 2 Lite: conclusioni

Non sarà lo smartphone più riuscito di OnePlus ma sicuramente questo Nord CE 2 Lite non è male, ha un buon rapporto qualità prezzo e caratteristiche hardware più che discrete. La mancanza della grandangolare è sicuramente l’aspetto che più penalizza questo dispositivo, ma tutto sommato il giudizio complessivo è buono. Se OnePlus Nord CE 2 Lite dovesse raggiungere un prezzo intorno ai 270 euro su Amazon (e questa ipotesi considerando il Prime Day è tutt’altro che remota), potrebbe certamente dire la sua nella fascia media.

