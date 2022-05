OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: UFFICIALE con batteria da 5000 mAh

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è stato presentato ufficialmente: ha un processore velocissimo, uno schermo risoluto con 120 Hz e skin OxygenOS 12.1. C’è il modem 5G, il jack audio da 3,5 mm e memoria espandibile fino a 1 TB. Sotto la scocca c’è un processore Snapdragon 695 con 5G, GPU Adreno 619 e RAM da 6 GB di tipo LPDDR4X con storage da 128 GB. Facciamo il punto.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: le caratteristiche

La batteria da 5000 mAh che consente ore ed ore di autonomia; c’è la ricarica rapida SuperVOOC da 33W che permette di ricarica la batteria dall’1 al 50% in mezz’ora. Anteriormente c’è un pannello FullHD+ da 6,59 pollici con refresh rate da 120 hz su base LCD. C’è l’HyoerBoost Gaming Engine con GPA Frame Stabilizer.

Posteriormente troviamo un comparto fotografico con tre sensori. La lente principale è da 64 Megapixel con tante chicche software molto particolari. Anche i ritratti di sera saranno ottimi grazie alla nightscape mode.

Anteriormente c’è una selfiecam da 16 Megapixel con EIS; con la funzione Dual-View Video si possono girare clip con tutte le camere di bordo. Esteticamente c’è un frame resistente alle impronte satinato. Arriva in due colorazioni: Blue Tide e Black Dusk. Lo spessore è da 8,5 mm. Infine, è presente la skin OxygenOS 12.1 su base Android 12. Godrà di 2 grandi aggiornamenti Android e 3 anni di patch di sicurezza.

Il telefono sarà in vendita dal prossimo 24 maggio ed è disponibile per i predordini sul sito ufficiale da oggi. Volendo, lo potete prendere su Amazon (ve lo consigliamo) a 309,00€ nella versione da 6+128 GB. È un ottimo prezzo per un gadget appena uscito; non vediamo l’ora di metterci le mani sopra.

Unitamente a questo, l’azienda ha presentato anche il Nord 2T 5G, l’erede del Nord 2 che vanta un processore MediaTek Dimensity 1300 con modem 5G.

