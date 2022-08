OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: sconto folle di ben 80€ su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media intrigante, veloce, potente e versatile, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Si chiama OnePlus Nord CE 2 Lite 5G ed è un device incredibile per quello che riesce a fare. Oggi lo portate a casa a soli 219,00€ al posto di 299,00€ con spedizione gratuita direttamente da Amazon. Capite bene che lo sconto è davvero generoso e vi permetterà di portarvi a casa un gadget incredibile ad un costo che non pensavate possibile.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: perché comprarlo?

Sono tanti i motivi per cui conviene comprare questo device ma ora vi elenchiamo le sue caratteristiche tecniche così da potervi fare un’idea ben precisa della sua qualità.

In primo luogo citiamo il modulo fotografico con ben tre sensori, tutti coadiuvati dall’intelligenza artificiale. Il primo è un sensore da 64 Megapixel che assicura scatti nitidi e ricchi di dettaglio. Il secondo è un macro da 4 Megapixel e il terzo serve per la sfocatura nei ritratti (2 Mpx);

Lo schermo è un meraviglioso pannello da 6,59 pollici a 120 hz LCD con risoluzione FullHD+;

La batteria è una cella energetica da ben 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 33W. L’autonomia è eccezionale e si ricarica in pochissimo. Ore ed ore di uso intenso sul gaming, sui social e non solo.

Il processore Snapdragon 695 con modem 5G e scheda video Adreno 619 assicura performance degne di nota;

La skin è la OxygenOS 12.1 basata su Android 12. Il software sarà sempre reattivo in ogni operazione, le app si apriranno in un battibaleno e le gestures saranno immediate.

Non manca il jack audio da 3,5 mm, la porta USB C, lo slot di memoria espandibile fino a 1 TB e non solo.

Insomma, come avete visto, sono tanti i motivi per comprarlo. E poi è esteticamente meraviglioso. A soli 219,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma fate presto.

