OnePlus Nord CE 2 5G: UFFICIALE il midrange low-cost

Dopo mesi di rumors e una campagna teaser di una settimana, OnePlus ha finalmente lanciato il suo ultimo midrange, il Nord CE 2. Lo smartphone offre molti miglioramenti rispetto al suo predecessore ad un prezzo davvero competitivo, quindi diamo un'occhiata alle sue specifiche.

OnePlus Nord CE 5G: ecco le sue caratteristiche

Dal punto di vista del design, Nord CE 2 è abbastanza simile al Nord CE, con l'unica differenza che è il bumper della fotocamera. Questa volta, il design del modulo della fotocamera è stato notevolmente influenzato dall'OPPO Find X3 Pro. Ha il bilanciere del volume situato a sinistra e il pulsante di accensione sul lato destro. E come il suo predecessore, sembra che manchi l'iconico dispositivo di scorrimento degli avvisi del brand. Il telefono è anche lo telefono OnePlus più sottile mai fatto, con uno spessore di soli 7,8 mm.

Sul davanti, presenta sottili bordature su tre lati e un mento considerevole sul fondo. È dotato di un display certificato FHD+ AMOLED HDR10+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il pannello ha un foro perforato situato in alto a sinistra per la fotocamera frontale.

Per la camera, lo smartphone ospita un sistema a tripla lente composto da un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Il sensore principale da 64 MP ha un'ampia apertura f/1.7 che aiuta a catturare immagini vivaci anche in ambienti con scarsa illuminazione.

Ottiene il supporto Nightscape basato sull'intelligenza artificiale che fondamentalmente permette di prendere fino a nove immagini diverse a diverse esposizioni e in modo intelligente, intrecciandole insieme per produrre foto più chiare, più luminose e più drammatiche.

Presente anche la modalità Ritratto 2.0 migliorata che offre un rilevamento dei bordi più accurato rispetto al suo predecessore e offre anche la possibilità di regolare il livello di profondità di campo prodotta dal software durante l'acquisizione di un soggetto per un maggiore controllo creativo. La nuova modalità Ritratto è supportata sia sulla fotocamera principale che su quella anteriore del dispositivo.

C'è anche l'illuminazione di sfondo AI migliorata e ottimizzazione del colore che migliora la qualità video durante le riprese in condizioni di scarsa illuminazione e ambienti illuminati in modo non uniforme. Inoltre, il telefono ha un'altra caratteristica bizzarra chiamata Dual-View Video, che essenzialmente consente di registrare contemporaneamente con entrambe le fotocamere anteriore e posteriore.

Il dispositivo è alimentato dal SoC octa-core MediaTek Dimensity 900 con modem 5G e WiFi 6 integrati. È offerto con un massimo di 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria UFS 2.2, che può essere ulteriormente ampliata di 1 TB utilizzando una scheda aggiuntiva.

L'azienda ha affermato che utilizzando la ricarica rapida SUPERVOOC da 65 W, il midrange può essere caricato dal 20% al 75% in soli 15 minuti e si può caricare il dispositivo dall'1% al 100% in soli 32 minuti.

Nord CE 2 arriva con OxygenOS 11.3, completo di una Dark Mode migliorata, nuove funzionalità di utilizzo con una sola mano e altro ancora.

Altre caratteristiche del dispositivo includono un jack per cuffie da 3,5 mm, un vano SIM in grado di ospitare due schede SIM e uno slot per schede MicroSD dedicato.

Sarà venduto in due colorazioni: Grey Mirror e Bahama Blue. Si potrà preordinare a partire dal 3 marzo e sarà in vendita a partire dal 10 marzo. Avrà un prezzo di partenza di 359€.