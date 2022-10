OnePlus Nord C300 sta arrivando: cosa sappiamo di lui?

L’OEM cinese di Pete Lau quest’anno ha lanciato pochissimi smartphone della linea Nord. Tuttavia, ha presentato ufficialmente il primo indossabile OnePlus Nord Watch. Questo gadget è un prodotto unico nel suo genere, ma dopo aver visto un 2021 ricco di device di fascia media della gamma in questione, il 2022 è stato molto parco su questo tema.

Inoltre, la compagnia si è concetrata spesso su flagship killer o device di fascia medio-alta. I prodotti accessibili e low-cost sono stati molto pochi ma pare che le cose siano destinate a cambiare a brevissimo. La società pare che stia preparando il nuovo gadget Nord C300. Ma cosa sappiamo di lui?

OnePlus Nord C300: le presunte caratteristiche

Stiamo calmi: ad oggi le informazioni disponibili non sono tantissime. Sappiamo solo che quest’anno il device ha ottenuto il lasciapassare della FCC e quindi sarà presto rilasciato sul mercato. Purtroppo potrebbe non arrivare mai da noi e potrebbe essere un’esclusiva per gli Stati Uniti d’America.

Come detto, è stato avvistato presso il sito della FCC e ha il numero di modello CPH2389. Dal sito vediamo che supporterà la tecnologia di rete 5G N2, N25, N41, N66, N71 e N77. Cosa significa ciò? In primo luogo che Nord C300 disporrà di un processore con modem 5G integrato; si dice che sarà un chip MediaTek. Inoltre, in poche parole, sarà il primo OnePlus Nord con SoC taiwanese ad approdare negli USA. Il moniker del processore in questione è ancora un mistero. Considerando che il telefono potrebbe costare meno di 300 dollari, ipotizziamo un Dimensity 800 o l’810. Potremmo vedere un pannello con refresh rate di 90 Hz LCD e con risoluzione FullHD+. La batteria potrebbe essere da 5000 mAh e potrebbe avere il supporto per la ricarica rapida da 33W.

