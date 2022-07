OnePlus Nord Buds: ecco perché sono gli auricolari da comprare adesso

Non sempre per acquistare degli auricolari di buona qualità bisogna superare i 100€, anzi a volte bastano meno di 50€ per avere indosso un prodotto eccellente. Non ci credete? Eppure le OnePlus Nord Buds vi faranno ricredere e non lo diciamo per sentito dire. Le abbiamo provate per settimane, associandole ad un OnePlus 9 Pro, e le abbiamo letteralmente strapazzate. Abbiamo ascoltato a tutto volume Running Up That Hill di Kate Bush, ancora presi dalle emozioni forti di Stranger Things 4, abbiamo fatto chiamate nel silenzio di un ufficio ma anche guidando uno scooter nel chiasso del traffico romano. Le abbiamo perfino testate nella madre di tutte le prove: una chiamata durante una festa di bambini di 6 anni che gridano e corrono.

Il risultato: queste OnePlus Nord Buds non sono perfette, ma per meno di 50€ sono, senza ombra di dubbio, gli auricolari con il miglior rapporto qualità prezzo attualmente sul mercato. Vediamo perché nella nostra consueta disamina dei pregi e difetti.

OnePlus Nord Buds: pregi

Il design a quattro microfoni di cui parla OnePlus e l’intelligenza artificiale per la riduzione del rumore non è marketing: effettivamente anche in situazioni “estreme” come una chiamata fatta a bordo di uno scooter nel traffico urbano di Roma il suono è sempre chiaro e nitido.

La durata della batteria è veramente eccezionale , ci si dimentica di caricare le OnePlus Nord Buds, anche dopo giorni di utilizzo intenso.

Le Nord Buds sono resistenti a polvere, acqua e conformi allo standard IP55, ottime insomma anche all'aria aperta e in contesti di vacanza (anche al mare, perché no?).

L’associazione con lo smartphone è molto rapida : una volta accoppiate ci mettono veramente pochi secondi per riconnettersi quando le estraiamo dalla custodia.

Sono decisamente stabili nelle orecchie ed è praticamente impossibile che cadano anche se le usiamo durante una corsa.

Last but not least: il prezzo. A meno di 50€ si fatica davvero a trovare di meglio sul mercato.

OnePlus Nord Buds: difetti

Quando si estraggono dalle orecchie gli auricolari, spesso i gommini non rimangono in posizione ed è necessario rimetterli a posto a mano. I gommini non cadono, quindi non c’è alcun pericolo di perderli, ma è una seccatura doverli rimettere a posto a mano quasi ogni volta che gli auricolari vengono estratti dalle orecchie (come visibile in foto).

Le gesture per controllare le funzioni degli auricolari non sono molte, ma tutto sommato sono quelle essenziali per gestire agevolmente musica e chiamate.

Non è presente l’Active Noise Cancelling (ANC), ma per questa fascia di prezzo ci sta questa mancanza (su Amazon si trovano auricolari con ANC a prezzi irrisori ma con qualità tutta da dimostrare), anche se è presente una cancellazione del rumore tramite AI che entra in funzione durante le chiamate.

Conclusioni

OnePlus Nord Buds sono davvero degli ottimi auricolari e considerando il prezzo a cui vengono venduti sono tra i migliori come rapporto qualità prezzo: per 50€ difficilmente potrete acquistare di meglio al momento. Peccato non vengano venduti su Amazon dove invece possono essere acquistati gli smartphone e altri prodotti, una scelta singolare da parte di OnePlus e forse un blocco non da poco per chi le volesse acquistare.

