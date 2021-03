Lo smartphone OnePlus Nord 5G va in offerta su Amazon a 469,11€, un leggero calo di prezzo del 6% che corrisponde ad un risparmio di circa 30 euro.

Il device di fascia media monta un SoC Qualcomm Snapdragon 765G con connettività 5G, affiancato da 12GB di RAM e 256GB di storage interno. Il pannello frontale è caratterizzato da un display AMOLED da 6.44 pollici con design Full Screen, lo schermo occupa la quasi totalità del pannello, lascia spazio soltanto alla doppia fotocamera frontale da 32 MP e 8 MP.

Il refresh rate a 90Hz del display garantisce una sensazione di fluidità senza precedenti, scorrendo l’interfaccia di sistema o videogiocando si nota una piacevolezza d’uso ben superiore ai classici schermi a 60HZ.

Le 4 ottiche posteriori garantiscono un’esperienza di scatto versatile e di qualità, OnePlus Nord 5G consente di registrare video in risoluzione 4K. Grazie alla modalità NightScape OnePlus Nord scatta fino a 9 foto e le mette insieme per produrre immagini più nitide e ben illuminate, anche in situazioni di scarsa luminosità e di notte.

La batteria del Nord 5G è dotata di tecnologia Warp Charge 30T che ricarica lo smartphone da 0 a 70% in soli 30 minuti, i 4115 mAh garantiscono una giornata e mezza di autonomia con una sola carica.

Oggi OnePlus Nord 5G è in offerta su Amazon a 469,11€, un calo del 6% per un ottima soluzione sulla fascia media del mercato.

