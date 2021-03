Il Huawei Watch GT 2 Pro va in offerta su Amazon a 199,99€, uno sconto del 33% che corrisponde a 100 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

La versione Pro del HUAWEI Watch GT 2 è dotata di un display AMOLED HD da 1.39 pollici, la cassa è realizzata in titanio mentre il quadrante in zaffiro, per un orologio leggero e resistente. Lo schermo è touch e gli unici 2 tasti presenti sul lato destro servono per navigare nell’interfaccia.

Lo smartwatch si connette allo smartphone tramite bluetooth e si interfaccia con l’applicazione HUAWEI Health, una piattaforma completa e ricca di funzionalità. Configurando il dispositivo è possibile accedere a una serie di grafici accurati sull’attività fisica svolta, come i chilometri percorsi e le calorie bruciate. Il sistema è in grado di tracciare fino a 100 modalità di allenamento differenti, grazie alla resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere è possibile monitorare anche le sessioni di nuoto in piscina.

Lo smartwatch monta un sensore Sp02 per monitorare il livello di ossigeno nel sangue, analizza diversi parametri per calcolare la qualità del sonno e permette di effettuare telefonate sfruttanto lo speaker e il microfono integrati.

La batteria garantisce fino a 2 settimane di utilizzo con una sola carica, la ricarica senza fili è compatibile con le basette Qi.

Huawei GT 2 Pro è in offerta su Amazon a 199,99€, il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Non manca la spedizione Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

