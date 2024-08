Oneplus Nord 4 in preordine su Amazon: potenza e design a prezzo accessibile

L’attesa è finita: il nuovo Oneplus Nord 4 è disponibile in preordine su Amazon e si preannuncia come uno degli smartphone più interessanti del 2024. Questo dispositivo combina prestazioni di alto livello con un design elegante e raffinato, il tutto a un prezzo davvero competitivo: completa il tuo ordine per prenderlo a partire da 499€ (edizione 12/256GB). Consegna Prime rapida e gratuita a partire dal 16 agosto.

Sotto il cofano, è equipaggiato con il potente chipset Snapdragon 7+ Gen 3, affiancato da ben 12/16GB di RAM. Questo binomio garantisce una fluidità esemplare nell’esecuzione di qualsiasi app o gioco, oltre a consentire l’esecuzione in background di numerose applicazioni senza rallentamenti. La batteria da 5500 mAh, poi, assicura un’autonomia davvero impressionante, con una ricarica rapida a 100W che permette di passare dallo 0 all’80% in soli 20 minuti.

Il comparto fotografico è altrettanto interessante, con una doppia fotocamera posteriore da 50MP che cattura scatti nitidi e dettagliati, anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla stabilizzazione ottica. La fotocamera frontale da 16MP, infine, è perfetta per selfie “True-Skin” dai colori naturali.

Il display OLED da 6,74″ a 120Hz offre una visuale ampia e coinvolgente, con una luminosità massima di 2150 nits che lo rende perfettamente leggibile anche alla luce diretta del sole. La tecnologia Aqua Touch, inoltre, garantisce una precisione assoluta nei movimenti touch, anche con le dita bagnate.

Il design è elegante e raffinato, con uno spessore di soli 7,99 mm e una cornice ultra sottile da 1,46 mm. L’alluminio di grado aeronautico utilizzato nella scocca lo rende inoltre estremamente robusto e resistente.

Infine, non mancano gli ultimi aggiornamenti software, con OxygenOS 14 preinstallato e la garanzia di 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza, per un’esperienza fluida e sicura che dura nel tempo.

Insomma, Oneplus Nord 4 non ha deluso le aspettative di chi attendeva il suo arrivo. Un eccellente smartphone, che è possibile prendere da Amazon in preordine a prezzo super accessibile: completa ora il tuo ordine per averlo a partire da 499€. Le prime consegne, rapide e gratuite, a partire dal 16 agosto.