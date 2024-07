OnePlus Nord 4 è ufficiale: presentato insieme a Pad 2, Watch 2R e Buds 3 Pro

Si è tenuto oggi, a Milano, il Summer Launch Event di OnePlus in cui l’azienda ha presentato ufficialmente quattro dispositivi (di cui si parlava comunque già da qualche mese). Si tratta del nuovo OnePlus Nord 4, del tablet OnePlus Pad 2, dello smartwatch OnePlus Watch 2R e degli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro.

OnePlus Nord 4, uno smartphone 5G tutto in metallo

È OnePlus Nord 4 ad aprire le danze: l’azienda ha fatto delle scelte di design davvero interessanti, riportando in auge un corpo interamente in metallo e super sottile da 7,99 millimetri. È, di fatto, il primo smartphone 5G con la scocca completamente in metallo. Completano il design un display AMOLED da 6,74 pollici e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Sotto la scocca, OnePlus Nord 4 è alimentato da Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, che migliora significativamente le prestazioni rispetto al predecessore. Il dispositivo vanta anche la batteria più grande dell’intera serie Nord: un’ottima capacità di 5.500 mAh e ricarica SUPERVOC da 100 W che consente al telefono di caricarsi dall’1% al 100% in soli 28 minuti.

Dal punto di vista del comparto fotografico, OnePlus Nord 4 è dotato di un sensore principale Sony LYT-600 da 50 megapixel con OIS, mentre l’obiettivo secondario ultra-grandangolare da 8 megapixel ha un FOV di 112 gradi. Per i selfie, il notch centrale ospita uno sensore da 16 megapixel. Il sistema di fotocamere è supportato da strumenti AI aggiuntivi che migliorano la qualità delle foto e rimuovono gli elementi indesiderati.

Il nuovo OnePlus sarà infatti uno dei primi dispositivi dell’azienda a supportare una serie di funzionalità basate su AI. OnePlus Nord 4 sarà disponibile in due tagli: 12 GB di RAM con 256 GB di spazio a 499,99 euro e 16 GB di RAM con 512 GB di archiviazione a 599,99 euro. Tre i colori: Obsidian Midnight, Mercurial silver e Oasis Green. Sarà in vendita a partire dall’8 agosto: i preordini sono già attivi. OnePlus Nord 4, nella sua vita, riceverà quattro aggiornamenti Android importanti, più sei anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti.

OnePlus Pad 2, il tablet potente dai tanti usi

Come star di questo show di lancio, OnePlus Pad 2 vanta un design unibody in metallo sottile da 6,49 mm, pesa solo 584 g, ma è disponibile solo in una colorazione: Nimbus Gray. OnePlus Pad 2 è alimentato dal performante Snapdragon 8 Gen 3, con il SoC abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di storage integrato. È inoltre dotato di un display LCD 3K da 12,1 pollici a 3.000 x 2.120 pixel e 303 PPI.

Il display può passare dinamicamente da 30, 48, 60, 90, 120 e 144 Hz a seconda del contesto dello schermo. Ha anche una luminosità massima di picco di 900 nit. Sei altoparlanti stereo offrono un’esperienza multimediale immersiva per tutti i tipi di contenuto. Il Pad 2 vanta anche una grande batteria da 9.510 mAh che può essere ricaricata fino a 67 W utilizzando l’alimentatore SuperVOOC Flash Charge incluso. OnePlus afferma che può offrire fino a 43 giorni di standby e la ricarica dallo 0 al 100% richiede solo 81 minuti con il caricabatterie supportato.

Tra gli accessori presentati ci sono lo Stylo 2 e la Smart Keyboard. Il OnePlus Stylo 2 è dotato di una vibrazione precisa della punta della penna e di sensibilità alla pressione per un’esperienza di scrittura realistica, mentre la OnePlus Smart Keyboard offre un’ampia area sensibile al tocco e angoli di inclinazione regolabili per un uso versatile. Sono disponibili separatamente, ma funzionano in tandem con altre funzioni AI-powered integrate.

OnePlus Pad 2, OnePlus Stylo 2, OnePlus Smart Keyboard e OnePlus Pad 2 Case saranno disponibili per la vendita dal 1 agosto 2024, i preordini sono già attivi; Il Pad 2 ha un prezzo di 549 euro, lo Style 2 di 99 euro e la Smart Keyboard di 149 euro.

OnePlus Watch 2R, il “fratello" minore (ugualmente potente)

OnePlus Watch 2R è stato lanciato ufficialmente come alternativa leggermente più economica a OnePlus Watch 2: l’ultimo smartwatch di OnePlus è così simile al Watch 2 che potrebbe persino essere scambiato per il wearable lanciato a inizio 2024. Ha due pulsanti laterali per aprire il drawer delle app e un pulsante personalizzabile. È disponibile in due colorazioni: Forest Green e Gunmetal Grey.

Altri dettagli: ha un display OLED da 1,43 pollici, è più leggero del 25% rispetto al Watch 2 e funziona anche con l’ultima build Wear OS 4.0 di Google. Il OnePlus Watch 2R è alimentato da processore Qualcomm Snapdragon W5 ed è abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di storage integrato. Il secondo chipset BES 2700 MCU Efficiency è esattamente lo stesso del suo predecessore: questa architettura Dual-Engine ottimizza le prestazione e l’efficienza della batteria.

La connettività GPS dovrebbe essere migliorata con connessioni a doppia frequenza per i segnali GPS L5 e GPS L1. Utilizzando antenne separate per ogni segnale GPS, lo smartwatch dovrebbe ottenere un’individuazione della posizione più accurata. Altri elementi degni di nota includono NFC per i pagamenti wireless, più la suite completa di applicazioni Google e Fast Pair.

OnePlus afferma inoltre che Watch 2R viene fornito con un sistema OHealth migliorato: questo include un monitoraggio migliorato per oltre 100 sport e modalità tra cui badminton, tennis, sci e molto altro. Puoi indossare lo smartwatch praticamente ovunque, dato che ha un grado di resistenza all’acqua e alla polvere IP68, e puoi anche nuotare grazie alla protezione 5ATM.

Grazie alla batteria da 500 mAh, l’orologio offre fino a 100 ore di utilizzo regolare e supporta la ricarica rapida VOOC da 7,5 W per ricariche rapide tramite il disco di ricarica magnetico USB-C. Le vendite di OnePlus Watch 2R sono già aperte al prezzo di 279 euro.

OnePlus Nord Buds 3 Pro, cancellano tutto il rumore

Infine ci sono gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro, che promettono un’esperienza audio di alta qualità con cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida e adattiva e una qualità audio da studio di registrazione.

Con un driver extra-large e la tecnologia BassWave 2.0, gli auricolari promettono bassi potenti, a cui si aggiungono un’ottima autonomia fino a 44 ore (con la custodia di ricarica) e connettività Bluetooth 5.4. Il design ergonomico e leggero, con un peso di soli 4,4 g per auricolare, garantisce il massimo comfort.

Disponibili dal 16 luglio nei colori Metallic Grey e Splendid Blue, i Nord Buds 3 Pro saranno venduti al prezzo di 89 euro.