OnePlus Nord 4, c'è l'annuncio ufficiale. Arrivano anche 3 nuovi prodotti

Non solo Samsung: anche OnePlus ha in serbo un corposo pacchetto di novità, che verranno presentate durante il suo Summer Launch Event in programma per il prossimo 16 luglio a Milano. Qualche nome? OnePlus Nord 4, il tablet OnePlus Pad 2, gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 e lo smartwatch OnePlus Watch 2R.

“Siamo entusiasti di organizzare il nostro evento estivo di lancio a Milano il 16 luglio e siamo impazienti di conoscere le opinioni dei nostri utenti riguardo ai prodotti che presenteremo – ha dichiarato Kinder Liu, presidente e COO di OnePlus -. I nostri ultimi dispositivi sono stati progettati insieme con la nostra community e aiuteranno gli utenti a ottenere il massimo da ogni loro attività digitale”.

Ecco i nuovi OnePlus Nord 4 e OnePlus Pad 2

Come anticipato, l’azienda si prepara a presentare i suoi ultimi (e tanto attesi) prodotti. Ma andiamo con ordine: il capofila di questa rosa è OnePlus Nord 4, ultimo membro della famiglia OnePlus Nord, nonché il più sottile mai realizzato con uno spessore di soli 7,99 millimetri. Uno smartphone caratterizzato da una scocca uniforme e interamente in metallo, che gli conferisce un tocco di raffinatezza in più.

Non si sa molto di questo nuovo dispositivo, ma l’azienda ha spiegato che è stato creato utilizzando diverse tecnologie all’avanguardia, tra cui un design nano-inciso della scocca e un design rivoluzionario dell’antenna. Tecniche innovative comunque in continuità con la missione OnePlus Nord: come i predecessori, il nuovo modello mira a diffondere tecnologia di punta a un prezzo accessibile, anche se quest’ultimo non è ancora stato svelato.

Poi ci sarà OnePlus Pad 2, che amplierà la famiglia dei tablet OnePlus. Le precedenti generazioni – OnePlus Pad e Pad Go – hanno fatto da fondamenta tecniche: tra le novità, sicuramente la presenza delle più recenti tecnologie AI e un chipset leader del settore, sebbene non sia stato precisato quale. Dal punto di vista estetico, abbiamo un design leggero e un ottimo schermo di proporzioni 7:5, adatto a chi lavora in mobilità.

Arrivano OnePlus Nord Buds 3 Pro e OnePlus Watch 2R

Sarà una presentazione a tutto tondo, quella di OnePlus: oltre a smartphone e tablet, l’azienda presenterà anche nuovi auricolari e smartwatch. Le OnePlus Nord Buds 3 Pro sono l’ultima versione delle OnePlus Nord Buds, un bel prodotto dotato di tecnologia audio di fascia alta, che manterrà comunque un prezzo accessibile. I nuovi dispositivi audio saranno caratterizzati da un livello di bassi da leader del settore, con tecnologia di cancellazione attiva del rumore integrata: aiuterà a bloccare i rumori indesiderati, offrendo al tempo stesso audio nitido e di alta qualità.

Ultimo, ma non per importanza, è OnePlus Watch 2R che arriva seguendo i passi del grande successo di OnePlus Watch 2, lanciato di recente con rivoluzionaria architettura Dual-Engine. Di questo nuovo modello si vociferava già da mesi: sotto la scocca troveremo una batteria con autonomia di 100 ore e sarà dotato di monitoraggio del fitness migliorato, per aiutare gli utenti a ottenere risultati più accurati durante le sessioni di allenamento.

Maggiori informazioni su questo pacchetto di prodotti OnePlus saranno rese pubbliche durante l’evento estivo di lancio, che si terrà a Milano il 16 luglio e trasmesso anche in live streaming sul canale YouTube di OnePlus. Durante la presentazione potremo aspettarci dettagli tecnici aggiuntivi, ma anche data d’uscita dei nuovi dispositivi e prezzo di lancio.