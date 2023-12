OnePlus Nord 3: prezzo da BEST BUY oggi su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus Nord 3, un prodotto che fa dell’equilibrio il suo punto di forza. Ha features derivate dall’ammiraglia della compagnia (il modello OnePlus 11) ma presenta caratteristiche uniche nel suo genere. Ha uno schermo ampio e risoluto, una main camera pazzesca, un processore che spinge in tutte le operazioni e dispone anche di una batteria capiente che permette di godere di un giorno e mezzo di autonomia con una singola carica.

Grazie agli sconti folli di Amazon si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 489,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Lo sconto è altissimo, pari all’11% sul valore originale e ci sarà anche la possibilità di godere di tantissimi vantaggi esclusivi. Il modello in sconto è quello in colorazione Tempest Grey con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

OnePlus Nord 3: ecco perché comprarlo

Partiamo dalla consegna veloce che, come detto, avverrà in pochissimi giorni (anche in meno di 24 o 48 ore, volendo) grazie al servizio di Prime. Si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati, ma non finisce qui. C’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e si può usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.

Come detto, OnePlus Nord 3 è pazzesco: ha un processore MediaTek Dimensity 9000, coadiuvato da ben 16 GB di RAM LPDDR5X e da memorie UFS 4.0 da 256 GB, Lo schermo è un pannello AMOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz e pensate che la main camera è da 50 Megapixel (è la Sony IMX890, la stessa lente che ritroviamo in OnePlus 11). A soli 489,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

