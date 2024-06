OnePlus Nord 3 in offerta: il flagship killer non è mai stato così conveniente

Prestazioni da flagshig killer, prezzo da mediogamma. Con il Nord 3, OnePlus prosegue la filosofia che ha reso popolare la sua linea entry-level. Oggi il OnePlus Nord 3 è in offerta su Amazon ad un prezzo davvero niente male: lo paghi meno di 350€, grazie ad un piccolo sconto sul suo normale prezzo di listino.

Il cuore pulsante del Nord 3 è il processore MediaTek Dimensity 9000, abbinato a ben 16GB di RAM e 256GB di memoria interna UFS 3.1. Nei benchmark e alla prova pratica, questo chipset, costruito su un processo a 4nm, offre prestazioni paragonabili a quelle dei dispositivi di fascia alta, rendendo il Nord 3 estremamente veloce e capace di gestire con facilità anche i giochi più impegnativi.

Il OnePlus Nord 3 sfoggia un design raffinato e presenta uno schermo AMOLED da 6,74 pollici con una risoluzione di 2772×1240 pixel. Il display offre una luminosità fino a 1450 nits, ideale per l’uso sotto la luce diretta del sole, e supporta HDR10+, garantendo una qualità visiva eccellente con colori vividi e neri profondi. La frequenza di aggiornamento di 120Hz rende l’esperienza di utilizzo fluida e reattiva, rendendolo perfetto per lo streaming e il gaming.

Il comparto fotografico del OnePlus Nord 3 è di alto livello per un dispositivo di fascia media. La fotocamera principale da 50MP utilizza il sensore Sony IMX890, lo stesso del OnePlus 11, e include la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Per tutti questi motivi, il OnePlus Nord 3 è generalmente riconosciuto come uno dei migliori smartphone di fascia media che tu possa acquistare in questo momento. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un ottimo risparmio!