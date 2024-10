OnePlus Nord 3 in offerta a 291€ su Amazon: è il mid-range da prendere oggi

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per il OnePlus Nord 3. Lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 291 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il mid-range di OnePlus che diventa uno dei modelli più interessanti da prendere oggi. Il Nord 3 in offerta oggi è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus Nord 3: un best buy tra i mid-range

La scheda tecnica di OnePlus Nord 3 ruota intorno al SoC MediaTek Dimensity 9000, un vero e proprio “super chip” per la fascia di prezzo al di sotto dei 300 euro, grazie a prestazioni davvero eccellenti. Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di RAM e 128 GB di storage (ma con poche decine di euro in più c’è la versione 16/256 GB).

Lo smartphone di OnePlus è dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80 W oltre che di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14. OnePlus garantirà al suo mid-range altri due major update, con l’arrivo fino ad Android 16 e relative patch di sicurezza. Tra le specifiche troviamo anche il supporto Dual SIM e un sensore di impronte sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus Nord 3 al prezzo scontato di 291 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box riportato qui di sotto. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato.