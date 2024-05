OnePlus Nord 3 5G (8/128GB) in SUPER SCONTO eBay di 116€

Hai deciso di acquistare uno smartphone medio gamma per non spendere troppo ma nemmeno sacrificare troppo? Allora sono certo che l’offerta che sto per segnalarti fa proprio al caso tuo. Vai subito su eBay dunque e aggiungi al tuo carrello OnePlus Nord 3 5G a soli 332,90 euro, invece che 449 euro. Per avere un ulteriore sconto di 15 euro, che porta il prezzo a quello che ti ho segnalato, inserisci il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un doppio sconto pazzesco che ti fa risparmiare la bellezza di oltre 116 euro sul totale. E ti porti a casa uno smartphone dalle prestazioni eccezionali, che non ha nulla da invidiare ai top di gamma. Il prezzo però è molto più basso, ma devi fare in fretta prima che le unità disponibili spariscano.

OnePlus Nord 3 5G: a questa cifra è un best buy

Non giriamoci intorno, di smartphone ce ne sono tantissimi e di tutti i generi, ma oggi acquistando OnePlus Nord 3 5G fai un vero colpaccio. Grazie alla sua fotocamera principale da 50 MP Sony IMX890 con OIS potrai scattare foto che fanno invidia a un professionista. E puoi vedere video nel bellissimo display Super Fluid da 6,74 pollici con refresh rate velocissimo fino a 120 Hz.

Monta il potente processore MediaTek Dimensity 9000 supportato in questa versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Gode della tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet e a una super batteria da 5000 mAh con una ricarica ultra veloce da 80W. Ti bastano 15 minuti per avere l’autonomia di un giorno.

Insomma questo smartphone è una forza della natura e oggi lo puoi avere un prezzo decisamente vantaggioso. Quindi non perdere l’offerta, vai subito su eBay e acquista il tuo OnePlus Nord 3 5G a soli 332,90 euro, invece che 449 euro. Avvaliti anche dello sconto di 15 euro, inserendo il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento. Ordinalo subito e lo riceverai a casa tua in pochi giorni con consegna gratuita.