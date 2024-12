OnePlus Nord 3 5G (16/256GB) in offerta fuori di testa a 278€ in meno

È da un po’ che sei alla ricerca di uno smartphone che garantisca ottime prestazioni ma non costi un’esagerazione? Allora si può dire che la tua ricerca è finita. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello OnePlus Nord 3 5G a soli 270,74 euro, anziché 549 euro, inserendo il codice promozionale FINEANNO24 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Il prezzo di listino lo puoi vedere sul sito ufficiale di OnePlus ed è quello che ti ha segnalato sopra. Perciò in questo momento puoi risparmiare oltre 278 euro sul totale. Ma non è finita qui. Se preferisci puoi dilazionare il pagamento in tre rate da 95 euro a interessi zero con Klarna.

OnePlus Nord 3 5G adesso è da prendere al volo

Inutile girarci intorno, a un prezzo del genere OnePlus Nord 3 5G è sicuramente uno dei migliori acquisti nella categoria smartphone. Siamo di fronte a uno straordinario dispositivo a un prezzo sconvolgente. Monta il potente processore MediaTek Dimensity 9000 supportato da 16 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB.

Possiede una super batteria da 5000 mAh con ricarica super veloce da 80 W. È dotato del sistema operativo OxygenOS 13.1 basato su Android 13. Pesa solo 193,5 g è uno spessore di appena 8,1 mm nonostante il suo generoso display AMOLED da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. È dotato anche di una straordinaria fotocamera con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, grandangolare da 8 MP e zoom 20x. È Dual Sim e possiede la tecnologia 5G per navigare su Internet in modo più veloce.

Una vera bomba ma devi essere veloce per riuscire ad avvalertene. Dunque non perdere tempo, fiondati su eBay e acquista il tuo OnePlus Nord 3 5G a soli 270,74 euro, anziché 549 euro, inserendo il codice promozionale FINEANNO24 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza pagare la spedizione.