OnePlus Nord 2T: confermati tutti i dettagli prima del lancio

In queste ore è stato confermato che il prossimo OnePlus Nord 2T sarà il primo telefono al mondo a godere dell’innovativo processore MediaTek Dimensity 1300.

Di fatto, mancano ancora diversi giorni al debutto ufficiale del midrange in questione ma, man mano che ci avviciniamo alla data di lancio, spuntano nuovi frizzanti dettagli in merito. Ricordiamo che l’evento di lancio internazionale è previsto per il 19 maggio.

OnePlus Nord 2T: il primo con Dimensity 1300

Facciamo un passo indietro: il processore Dimensity 1300 è stato presentato ufficialmente poche settimane fa; oltre al Nord 2T, molti altri terminali di fascia media adotteranno questa piattaforma. Ad oggi sappiamo che questo chipset offrirà diversi miglioramenti rispetto alle iterazioni precedenti. È realizzato da TSMC secondo un processo architettonico a 6 nanometri e dispone di quattro core Cortex A78 e quattro A55. La scheda grafica invece è una Mali-G77 MC9.

Adesso, in occasione del debutto del nuovissimo OnePlus Nord 2T, conosciamo nuovi dettagli sul gadget che – siamo sicuri – sarà un Best Buy assoluto. Le sue caratteristiche, almeno sulla carta, sono formidabili:

batteria da 4500 mAh con fast charge SuperVOOC da 80W;

Fotocamera principale da 50 Megapixel con software deficato;

Lenti aggiuntive da 8 e 2 Mpx (ultrawide e macro);

Selfiecam da 32 Megapixel;

Schermo con risoluzione FullHD+, refresh rate da 90 Hz e dimensione di 6,43 pollici.

Restate connessi con noi per conoscere tutti gli altri dettagli.

Nelle notizie correlate, vi ribadiamo che OnePlus Nord CE 5G è il mediogamma del momento che si può portare a casa ad un prezzo unico su Amazon: 257,74€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore per gli abbonati al servizio di Prime.

In ultima analisi, vogliamo ricordarvi che presto arriverà anche il super flagship OnePlus 10 Ultra, un’ammiraglia dal design simile alla variante Pro ma con il SoC Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm sotto la scocca. Forse, arriverà anche un foldable (l’OPPO Find N ribrandizzato), ma è presto per dirlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.