OnePlus: il nuovo flagship avrà uno schermo molto particolare

Il marchio di Pete Lau ha appena confermato che il prossimo flagship in arrivo sul mercato internazionale avrà uno schermo LCD a ben 120 Hz; dovrebbe trattarsi del famigerato OnePlus Ace Racing Edition.

Sappiamo che domani l’azienda svelerà il suo prossimo dispositivo premium, come detto, l’Ace Racing Edition. Sono in motli a voler conoscere le specifiche tecniche di questa ammiraglia, anche perché si presume che sarà un device incredibile. Oggi, uno dei funzionari del marchio ha rivelato quali saranno le caratteristiche fondamentali di questo gadget.

OnePlus Ace Racing Edition: facciamo il punto

Il CEO di OnePlus per il mercato cinese, Louis Li, ha detto oggi su Weibo che il nuovo Ace Racing Edition avrà uno schermo LCD a 120 Hz. Dalle foto pubblicate sul suo profilo, leggiamo che non ci sarà un classico LCD di fascia bassa, ma un’unità IPS LTPS a 1120 Hz, ossia un pannello capace di supportare frequenze variabili fino a 6 intensità.

Con questa tecnologia, Li ha detto che il terminale sarà in grado di avere un’autonomia al top per tutto il giorno; come sempre, il refresh rate si adatterà a seconda del contenuto visualizzato (social, gaming, lettura di articoli e via dicendo). Così facendo, la batteria sarà preservata a lungo e la fluidità sarà sempre garantita.

Non di meno, la società sarà la prima realtà al mondo a portare sul mercato un’ammiraglia con pannello LCD LTPS; dai feedback raccolti dagli utenti, abbiamo, i funzionari del brand hanno letto che molti utenti preferiscono gli LCD agli AMOLED. Sotto la scocca dovrebbe trovarsi un processore MediaTke Dimensity 8100 Max con 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage.

Intanto, se cercate un buon prodotto di casa OnePlus, vi suggeriamo l'acquisto di uno dei telefoni più venduti dell'ultimo periodo. Stiamo parlando dell'ottimo OnePlus Nord CE 5G a soli 257,74€ con spedizione gratuita per gli iscritti a Prime.

