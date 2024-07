OnePlus Nord 2T al minimo storico su Amazon con QUEST'OFFERTA (anche in 5 rate)

Il OnePlus Nord 2T diventa uno dei migliori smartphone di fascia media da prendere su Amazon. Con l’offerta in corso, infatti, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 257 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico sullo store. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili, con pagamento con carta di debito. Il modello è venduto direttamente da Amazon. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus Nord 2T: nuovo minimo su Amazon

Il OnePlus Nord 2T è no dei mid-range compatti più interessanti sul mercato. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,43 pollici oltre al SoC MediaTek Dimensity 1300, con possibilità di utilizzare il 5G. Ci sono anche 8 GB di RAM, 128 GB di storage e una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W.

Lo smartphone di OnePlus è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. C’è il supporto Dual SIM ed è presente anche un sensore di impronte digitali sotto al display. Il modello ha il sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus Nord 2T al prezzo scontato di 257 euro con possibilità di pagare in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta e acquistare lo smartphone di OnePlus al minimo storico basta premere sul box riportato qui di sotto. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon.