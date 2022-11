OnePlus Nord 2T 5G: sconto esagerato per il midrange del momento

Splendida notizia per i fan del colosso cinese di Pete Lau; in queste ore apprendiamo che OnePlus Nord 2T, il mediogamma più riuscito dell’ultimo periodo, si trova in super sconto su Amazon a soli 319,00€ al posto di 409,00€. Capirete benissimo che si tratta di una promozione meravigliosa che vi farà risparmiare diverse decine di euro. Il telefono viene venduto e spedito da Amazon stessa e questo implica che godrete di una garanzia assoluta.

In primo luogo, ci saranno due anni di assistenza tecnica e supporto dedicato; così facendo avrete sempre diritto al massimo supporto dagli esperti del sito. Non di meno, ci sarà la possibilità anche di usufruire del reso gratuito entro il 31 gennaio 2023. Se poi vorreste dividere l’importo del device in piccole rate, sappiate che si potrà fare grazie al servizio esterno di Cofidis o mediante piattaforma interna al sito.

Le spese di spedizione sono sempre gratuite per i clienti iscritti a Prime e all’interno di questo abbonamento troverete anche il servizio di Prime Video.

OnePlus Nord 2T: a questo prezzo è un Best Buy

Lo smartphone di casa OnePlus è un midrange incredibile, dotato di ben 8 GB di memoria RAM e di 128 GB di Storage interno. C’è una fotocamera da 50 megapixel con intelligenza artificiale, una batteria molto capiente da 5000 mAh che assicura un giorno di autonomia con una singola carica e perfino la fast charge via cavo SUPERVOOC da 80W.

Ottima anche la selfiecam da 32 Mpx; è la stessa lente che troviamo nel flagship OnePlus 10 Pro 5G. Il pannello è un meraviglioso schermo AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz.

Infine, il SoC è il Dimensity 1300 di MediaTek. Questo chip è assolutamente incredibile e vanta performance da fuoriclasse con consumi energetici molto bassi. A 319,00€ non potete ignorarlo, ma siate veloci.

