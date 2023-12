OnePlus Nord 2T 5G: con un prezzo così non puoi ignorarlo (solo 295€)

Oggi vogliamo consigliarti uno smartphone Android di fascia media veramente spettacolare; è un “best buy”, un prodotto che ha venduto tantissimo sin dal suo esordio sul mercato. Di fatto, se sei alla ricerca di un dispositivo che unisca prestazioni premium, connettività 5G e un prezzo conveniente, il OnePlus Nord 2T potrebbe essere la scelta perfetta per te. Su Amazon poi, lo paghi pochissimo: soltanto 295,82€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e prendilo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. C’è la consegna in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potrai anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

OnePlus Nord 2T 5G su Amazon: ecco perché devi comprarlo

Il OnePlus Nord 2T 5G presenta un design elegante e moderno che si distingue per la sua raffinatezza. È costruito con materiali di alta qualità che donano al device un look premium che cattura subito l’attenzione di tutti. Il display AMOLED da 6,43 pollici offre colori vivaci e neri profondi e dispone anche del refresh rate a 90 Hz per un’esperienza visiva coinvolgente e immersiva.

Il cuore pulsante del device è il processore MediaTek Dimensity 1200-AI, un chip che garantisce prestazioni elevate e un’efficienza energetica notevole. Con 8 GB di RAM, sarai sempre pronto a gestire senza sforzi multitasking, gaming e applicazioni intensive. Non di meno, il SoC è coadiuvato da un modem 5G per la connettività next-gen, così avrai velocità di download e upload incredibilmente rapide, ottime non solo per la navigazione web e lo streaming, ma anche per sfruttare appieno le future innovazioni tecnologiche.

Posteriormente abbiamo tre sensori di punta che offrono una versatilità che si adatta a ogni esigenza fotografica. Con una lente principale da 50 MP, una ultra-grandangolare da 8 MP e una lente monocromatica da 2 MP, potrai catturare immagini nitide e dettagliate in una varietà di scenari. A soli 295,82€ non puoi proprio lasciartelo sfuggire; corri a prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.