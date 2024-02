OnePlus Nord 2T 5G: a 439,99€ è da comprare IMMEDIATAMENTE

Il famosissimo midrange di punta OnePlus Nord 2T 5G, nella sua iterazione in colorazione “Grey Shadow”, con 12GB di RAM e ben 256GB di storage, oggi si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 439,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo è un terminale dotato di un comparto fotografico con tre ottiche con AI e 50 Megapixel di sensore principale, con batteria capiente e generosa che si ricarica mediante la SuperVOOC da 80W; non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso. A questa cifra è un vero best buy esagerato; gode di tantissime features esclusive e ha tanti vantaggi con il noto portale di e-commerce americano.

OnePlus Nord 2T 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di fascia media di OnePlus ha un sensore principale da 50 Megapixel Sony IMX766 con OIS al seguito, seguito da un’ultrawide da 8 Megapixel avente campo di visione di 120° e presenta perfino un obiettivo monocromatico da 2 Megapixel che cattura fino al 56% di luce in più per scatti luminosi e nitidi anche al buio. La selfiecam invece, è da 32 Megapixel ed è la medesima ottica che ritroviamo in OnePlus 10 Pro. Lo schermo invece, è un pannello da 6,43 pollici con refresh rate da 90 Hz e risoluzione FullHD+, supporto all’HDR10+ e molto altro ancora; se amate vedere i contenuti multimediali online in streaming, questo device farà al caso vostro. Come non citare poi la batteria da 4500 mAh che si ricarica in pochissimi minuti grazie alla SuperVOOC da 80W e che promette un’autonomia degna di nota. Dulcis in fundo, c’è il processore MediaTek Dimensity 1300 con modem 5G al seguito che assicura performance pazzesche.

OnePlus Nord 2T 5G è un midrange premium veramente speciale; viene venduto e spedito da Amazon al prezzo di soli 439,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: correte a prenderlo.

