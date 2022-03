OnePlus Nord 2 si aggiorna con correzioni di bug e miglioramenti vari

A distanza di pochissimi giorni dall'arrivo della build A.17 della OxygenOS per OnePlus Nord 2 5G che ha introdotto le patch di sicurezza di febbraio e l'aggiornamento A.18 della OxygenOS rilasciato subito dopo, in queste ore scopriamo che il colosso cinese ha avviato il rollout del nuovo firmware A.19 della OxygenOS per OnePlus Nord 2 5G con alcune novità sotto il cofano.

Ci teniamo a precisare fin da subito che l'update in questione non introduce novità software ma bensì si preoccupa di correggere eventuali bug del sistema operativo e migliorare le prestazioni generali del telefono e anche del sistema operativo (e della OxygenOS).

Ecco il changelog ufficiale che accompagna l'arrivo della versione A.19 della OxygenOS:

Sistema Miglioramento della stabilità del sistema e correzione di alcuni bug noti



Come avviene ormai da diverso tempo per gli smartphone OnePlus, il nuovo firmware per OnePlus Nord 2 5G sarà disponibile a scaglioni: l'azienda procede tenendo fede a una strategia ormai ben rodata che prevede dapprima l'arrivo della build a un numero ristretto di utenti che avranno il compito di testarla e solo dopo a tutti i dispositivi compatibili. In questo modo si esclude la presenza e la comparsa tardiva di bug critici sfuggiti durante la fase di test interno che potrebbero causare problemi più o meno gravi.

Gli utenti muniti di OnePlus Nord 2 5G possono controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software presente nelle Impostazioni generali del telefono, oppure scaricare fin da oggi la build incrementale della OxygenOS A.19 (partendo dalla OxygenOS A.17) per installarla manualmente.

Tutti gli altri utenti che invece decideranno di installare l'update nel classico modo tramite l'aggiornamento OTA, dovranno verosimilmente attendere qualche settimana prima che il firmware arrivi in Europa e quindi anche in Italia.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus Nord 2 5G : tutti i prezzi

Chi vuole cercare il miglior prezzo per l'accesso ad un OnePlus Nord 2 5G deve oggi fare attenzione alle offerte Amazon: la miglior scontistica consente infatti di accedervi per 20,98€.

Ecco tutte le offerte accessibili in questi giorni concentrate in questa tabella.