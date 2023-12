OnePlus Nord 2: lo smartphone da regalare a Natale

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone da regalare per Natale, oggi vogliamo consigliare l’ottimo OnePlus Nord 2, un terminale che è stato amatissimo dall’utenza internazionale. Grazie agli sconti folli di Amazon lo pagherete solo 340,66€ su Amazon, inclusa l’IVA e le spese di spedizione. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato anche in meno di 24 o 48 ore. Non lasciatevelo sfuggire, perché è un best buy assurdo: avrete il reso gratis entro il 31 gennaio 2024 e potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Il modello in sconto è dotato di 12 GB di RAM, 256 GB di storage ed è in colorazione Blue Haze.

OnePlus Nord 2: ecco perché comprarlo

Il OnePlus Nord 2 è alimentato dal potente processore MediaTek Dimensity 1200 AI, che offre prestazioni elevate e una risposta istantanea alle vostre esigenze. È ottimo sia per i vostri giochi da mobile ma va benissimo per navigare online, per usare app complesse e non solo. Ottima la fotocamera tripla con sensore principale 50 MP che vi farà realizzare scatti assurdi in ogni contesto e video di qualità cinematografica.

Lo schermo AMOLED da 6,43 pollici avente risoluzione FullHD+ dai colori vibranti, dai neri profondi e aventi una luminosità eccezionale. Dispone poi anche della frequenza di aggiornamento di 90 Hz; l’esperienza di navigazione risulterà sempre estremamente fluida, senza alcun ritardo.

OnePlus Nord 2 esegue la skin OxygenOS, che garantisce una navigazione intuitiva e un controllo completo sulle personalizzazioni del sistema. Gode poi di una batteria da 4500 mAh, così vi accompagnerà per l’intera giornata senza preoccupazioni. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida Warp Charge 65T vi permetterà di ottenere il 100% di carica in soli 30 minuti. Il design è elegante visto che possiede una parte posteriore in vetro opaco che offre una sensazione premium nelle vostre mani. A soli 340,66€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo è il miglior telefono da comprare su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.