OnePlus Nord 2, la collab con Pac MAN è spaziale (100€ di sconto)

Uno smartphone unico nel suo genere senza se e senza ma. Il OnePlus Nord 2 stupisce di suo ma con questa collaborazione con Pac Man non può che stupirti in tutto e per tutto. Speciale sotto tutti i punti di vista, lo porti a casa con uno sconto importante.

Grazie alla promozione in corso su Amazon non hai un minuto da perdere, ma una volta che leggi di cosa è capace lo capisci all’istante. Portalo a casa con 100€ di sconto ora, prezzo finale di appena 429€.

Le spedizioni? Come sempre sono super gratuite e rapidissime se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

OnePlus Nord 2 x Pac Man: scopri di cosa è capace

Se stai cercando uno smartphone che si distingua dalla massa, allora non puoi fare a meno di considerare il OnePlus Nord 2 x PAC–MAN Edition. Questo smartphone è dotato di tutto ciò che ti aspetteresti da un top di gamma, ma ha un prezzo super contenuto quindi hai un occhio di riguardo per le tue tasche!

Innanzitutto, il design del telefono è ispirato a uno dei giochi più iconici di sempre, PAC-MAN. Il retro dello smartphone presenta la grafica classica del gioco e il logo PAC–MAN, mentre. Inoltre, in confezione trovi una cover fosforescente per personalizzarlo all’ennesima potenza.

All‘interno, il processore Snapdragon 865 ti offre prestazioni eccezionali sia in termini di velocità che di fluidità generale. Nonostante le sue dimensioni compatte, il display ampio e il FULL HD ha la meglio sull’esperienza visiva.

Per non parlare delle fotocamere che sono senza ombra di dubbio una caratteristica chiave per scattare fotografie e registrare video come un professionista anche in situazioni ambientali sfavorevoli. Prova a scattare un selfie, non crederai ai tuoi occhi.

Non manca, infine, la batteria super portentosa di OnePlus con tanto di ricarica super rapida.

Te l’avevo detto o no che non c’è da aspettarsi altro che un’esperienza premium? Acquista immediatamente il tuo OnePlus Nord 2 x Pac MAN su Amazon a soli 429€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.