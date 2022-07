OnePlus Nord 2 5G, il medio gamma di punta a prezzo FOLLE su Amazon

OnePlus Nord 2 5G è senza ombra di dubbio uno degli smartphone Android di fascia media più apprezzati e popolari di questi ultimi mesi, merito anche di una scheda tecnica potente e di nuova generazione, e può essere tuo a un prezzo ridicolo grazie a questa incredibile offerta di Amazon.

Grazie allo sconto del 25%, infatti, il potente e versatile medio gamma del colosso cinese crolla di prezzo ad appena 375€; non solo è bello da vedere per via del suo design curato e giovanile, ma dispone anche di tutto il necessario per garantirti un’ottima esperienza di utilizzo in ogni situazione.

OnePlus Nord 2 5G precipita di prezzo su Amazon con il 25% di sconto: cosa stai aspettando?

Lo smartphone di OnePlus può contare su un perfetto display AMOLED ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori e una luminosità sempre eccellente, anche sotto la luce diretta del sole. Il pannello è perfetto per qualsiasi tipologia di utilizzo, anche per guardare video sulle più importanti piattaforme di streaming.

Sotto il cofano non manca un potente processore octa core che ti permetterà di avviare tutte le applicazioni di cui hai bisogno in un istante, mentre la batteria con il supporto alla ricarica rapida da 65W è sempre a tua disposizione per garantirti tantissime ore di utilizzo anche dopo appena 30 minuti di carica. OnePlus Nord 2 5G è anche ideale per scattare fotografie ad alta risoluzione e registrare video a qualità cinematografica: la fotocamera tripla, infatti, monta un potente sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) che saprà stupirti in ogni situazione.

Se OnePlus Nord 2 5G è lo smartphone che stavi cercando e che non sei mai riuscito a trovare, non perdere altro tempo e mettilo subito nel carrello fintanto che è ancora in sconto del 25% e puoi acquistarlo a un prezzo quasi ridicolo con consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

