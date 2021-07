Appena presentato, puoi già acquistare in preordine su Amazon il tuo nuovo OnePlus Nord 2 5G. Una ghiotta opportunità perché – se deciderai di accaparrartelo adesso – lo riceverai con spedizioni a partire dal 26 luglio e non dal 28, come per tutti gli altri utenti.

Lo ricevi in anticipo quindi e ti godi il nuovo concentrato di tecnologia prima degli altri. Ecco dove puoi trovarlo.

OnePlus Nord 2 5G in preordine su Amazon

Bello, potentissimo, dotato di connettività 5G e con un eccellente comparto fotografico. Sono solo alcune delle caratteristiche più interessanti del nuovo gioiellino del colosso cinese.

Un device che si, possiamo definire un flagship killer senza alcun timore: ha tutte le carte necessarie per offrire prestazioni elevatissime e non teme la concorrenza perché fa affidamento su un prezzo sensazionale. Infatti, si parte da appena 399€.

Come anticipato, puoi effettuare adesso il preordine di OnePlus Nord 2 5G direttamente su Amazon. Lo prendi adesso e lo ricevi a partire dal 26 luglio, mentre tutti gli altri solo dal 28 luglio Inizia a godertelo prima:

Le spedizioni, al momento dell'avvio delle vendite, sono naturalmente rapide e gratis: garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: le scorte a disposizione sono pochissime e la richiesta è elevatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone