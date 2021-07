OnePlus Nord 2 5G è finalmente disponibile in vendita su Amazon. Il periodo di preordine è finito e ora lo prendi a partire da 399€ con spedizioni rapide e gratis. Ti arriva in un giorno. Uno smartphone che è un vero e proprio top di gamma, sotto mentite spoglie.

Uno smartphone appena lanciato, super potente e con un design accattivante. Un vero e proprio gioiellino, con il potente processore MediaTek 1200-AI con a bordo tanta RAM (fino a 12GB) e moltissimo spazio di archiviazione ultra veloce, di tipo UFS 3.1.

Giochi, lavoro, svago e non solo: tutto sull'ampio display Fluid AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+ e un ottimo refresh rate da 90Hz. Il divertimento poi diventa massimo, in abbinata al doppio speaker audio stereo. L'autonomia energetica poi è garantita dall'ampia batteria da 4500 mAh, che – anche in 5G – ti permetterà di coprire l'intera giornata e oltre.

Tutto qui? Certo che no, anche il comparto fotografico è assolutamente rispettabile. Sul posteriore c'è un triplo sensore, con il principale che è l'eccellente Sony IMX766 da ben 50MP. Sorprendentemente, massima attenzione anche ai selfie, con la camera da 32MP.

Sono solo alcuni dei punti di forza di uno smartphone eccellente come OnePlus Nord 2 5G, adatto proprio a te, che cerchi potenza e prestazioni da top di gamma a un prezzo da medio di gamma.

Il tuo affare su Amazon lo fai al lancio, portando a casa questo gioiellino a 399€ (8GB di RAM e 128GB di storage). Desideri ancora di più? Bene, c'è il modello con 12GB di RAM e 256GB di storage interno ad appena 499€.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma sii rapido: le scorte finiranno molto rapidamente.

