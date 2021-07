Secondo quanto si apprende, OnePlus Nord 2 5G arriverà nella meravigliosa colorazione rosso fuoco. Se ricordate, l'ultimo telefono dell'azienda disponibile in questa tinta è stato il OnePlus 7 annunciato nel 2019. Ora, questa nuova tinta tanto amata dai fan sta ritornando in auge con il midrange in arrico.

Sì, il OnePlus Nord 2 arriverà in rosso, ed è magnifico

Il rendering della variante rossa del telefono è stato pubblicato oggi su Twitter da Evan Blass (@evleaks) e i commenti dei fan sono entusiasti. La tonalità è diversa dall'Amber Red di OP 6. Inoltre, non è lucida come quella di OP 7.

Con la fuga di questa colorazione rossa, ora sappiamo che il Nord 2 sarà disponibile in quattro colorazioni. Indiscrezioni precedenti hanno rivelato che gli altri tre colori sono Grey Sierra, Blue Haze e Green Woods. Dobbiamo ancora vedere come sarà l'opzione Green Woods la quale, secondo quanto si apprende, sarà limitata alla versione da 12 GB di RAM + 256 GB. Non sappiamo se la compagnia limiterà anche la variante rossa ad una configurazione ben precisa ma non escludiamo tale possibilità. Non di meno, potrebbe anche essere limitata solo ad alcune regioni del mondo.

OnePlus Nord 2 verrà lanciato il 22 luglio. Il telefono sarà alimentato dal chipset Dimensity 1200-AI, il primo processore MediaTek ad apparire in un telefono OnePlus. Non di meno, il SoC in questione è il prodotto di punta del chipmaker americano: una soluzione simile su un prodotto di fascia media è davvero molto interessante.

Il telefono disporrà di un display AMOLED da 90 Hz, di tre fotocamere posteriori, di una grande batteria da 4500 mAh e del supporto per la ricarica rapida da 65 W. La comapgnia ha rivelato che il dispositivo eseguirà Android 11 out of the box e riceverà due importanti aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza.

