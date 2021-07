Finalmente, oggi è il giorno. Il nuovo OnePlus Nord 2 5G, ampiamente anticipato, sarà presentato ufficialmente con tutti i dettagli tecnici e le date di rilascio in commercio. Non perdere nemmeno un attimo dell'evento, ecco come puoi seguirlo indiretta.

OnePlus Nord 2 5G arriva oggi: come seguire l'evento in diretta

Il canale principale migliore per poter seguire in diretta streaming l'evento ufficiale di lancio del device è certamente YouTube. Clicca play su questo video a partire dalle 16 di oggi, 22 luglio 2021, e goditi lo spettacolo.

L'atteso smartphone è stato in parte anticipato dal colosso cinese stesso e si prospetta un device con elevate prestazioni, inclusa la connettività 5G, ma prezzo int linea con quello del predecessore. Accaparrarsene uno non dovrebbe essere eccessivamente oneroso. Resta da capire quando sarà possibile accedere all'acquisto – o comunque al preordine – in Italia. Siamo sicuri che ogni dettaglio verrà svelato a breve.

Intanto, mentre aspetti che l'evento in diretta streaming parta, puoi guardare il trailer ufficiale, che trovi nel box sottostante.

Ricorda: appuntamento alle 16 di oggi, 21 luglio 2021, per scoprire tutti i dettagli di OnePlus Nord 2 5G.

