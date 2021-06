OnePlus N10 si trova in offerta su Amazon a 249€, lo sconto del 29% corrisponde ad un risparmio effettivo di circa 100 euro rispetto al prezzo solito.

Questo smartphone mid-range fa parte della famiglia NORD, una serie di prodotti targati OnePlus che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza. Questo modello monta un SoC Qualcomm Snapdragon 690, compatibile con le reti 5G, 6GB di RAM e ben 128GB di memoria interna per file e applicazioni. Il display è un'unità IPS da 6.49 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate a 90Hz, occupa interamente il pannello frontale, lasciando spazio soltanto al piccolo foro in alto a destra che ospita la fotocamera selfie.

Sul retro troviamo 4 fotocamere, alla principale da 64MP si affianca un’ottica ultra-grandangolare, una Macro e un sensore monocromatico, per catturare più luce e garantire una miglior esposizione delle immagini. OnePlus N10 monta una batteria da 4.300 mAh e offre un'autonomia più che sufficiente per una giornata d'uso intenso, non manca la ricarica rapida Warp Charge 30T che porta lo smartpgone da 0 a 70% in mezz'ora circa.

Oggi è possibile acquistare OnePlus N10 in offerta su Amazon a 249€, si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

