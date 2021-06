OnePlus N10 è in offerta su Amazon a soli 265,00€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 12% che corrisponde a uno sconto effettivo di 37,68€.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia ed effettuate a circa 4-5 giorni dall'ordine.

Uno smartphone e le sue specifiche: OnePlus N10

OnePlus N10 si presenta semplice eppure elegante. Il suo design è stato curato nei minimi particolari e in questa colorazione Midnight Ice acquista un tocco di maestosità in più.

Dotato di un display con ampiezza di 6,49 pollici, offre un'esperienza visiva immersiva e di elevata qualità. La risoluzione attestata è una Full HD+ che abbinata a un ottimo rapporto schermo corpo garantisce un feedback degno di nota.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 690 che viene affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per un utilizzo fluido. La memoria, inoltre, può essere espansa fino a 512 GB mediante MicroSD.

Anche la batteria è degna di citazione visto che vanta un valore tipico di 4300mAh e si ricarica mediante Warp Charge 30T. In poco tempo è possibile ripristinare l'autonomia e riacquistare il 100% della carica.

Il comparto fotografico, invece, vede come protagonista una Quad Camera Posteriore. L'obiettivo principale è da 64 megapixel mentre le altre tre lenti hanno una risoluzione di 8 e 2 megapixel per scattare foto in modalità monocromatica, macro e ultra grandangolare. Ammontano a 16, poi, i megapixel della fotocamera frontale.

Lo smartphone è dotato di lettore d'impronte digitali, di chip NFC ed è Hybrid SIM.

Puoi acquistare OnePlus N10 a soli 265,00€ su Amazon nella colorazione Midnight Ice. Acquistandolo oggi puoi riceverlo a casa senza spese qualora tu sia abbonato a Prime. In caso contrario le consegne sono ugualmente gratuite ma effettuate in tempi standard.

Lo smartphone è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

