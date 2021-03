Secondo quanto si apprende, sembra che i futuri telefoni di casa OnePlus potrebbero eseguire la skin OPPO ColorOS in Cina, mentre i device rilasciati per il mercato globale potrebbero continuare ad eseguire la OxygenOS. Non c’è che dire, questa è proprio una notizia “SHOCK”.

OnePlus: “tutto fatto in casa”

I dispositivi OnePlus in Cina eseguono una versione speciale della OxygenOS chiamata HydrogenOS. Ora, secondo una recente indiscrezione, sembra che non sarà più così in futuro, poiché un rapporto XDA afferma che la società potrebbe passare presto alla ColorOS di OPPO.

Secondo il rapporto, un membro senior di XDA hikari_calyx ha trovato un annuncio sul gruppo ufficiale di OnePlus QQ. Dallo screenshot trapelato, si legge che il sito web ufficiale di HydrogenOS verrà chiuso il 24 marzo, data di lancio della serie OnePlus 9 in Cina.

Ad ogni modo, l’annuncio afferma anche che i server OTA di HydrogenOS verranno successivamente chiusi il 1 aprile. Se questo dovesse essere vero, la società ritirerebbe gli sviluppi su HydrogenOS dopo così tanti anni. Inoltre, OPPO e OnePlus non sono mai stati due brand “separati”, visto che fanno parte della stessa casa madre.

La maggior parte delle azioni OnePlus e OPPO sono di proprietà di Oujia Holdings Ltd. (OPlus) e Pete Lau è il vicepresidente senior di OnePlus dall’agosto 2020. All’epoca, il marchio aveva confermato che avrebbe ricoperto la carica di CEO della società.

Inoltre, la società ha fuso il suo dipartimento di ricerca e sviluppo con OPPO nel gennaio 2021, ma ha affermato che le funzionalità del software sarebbero rimaste distinte. Ora non più. Ergo, il presunto annuncio afferma che i dispositivi OnePlus passeranno alla ColorOS di OPPO e saranno venduti tramite gli store OPPO sul territorio cinese.

Prima che OnePlus potesse confermare questa notizia come vera / falsa, i forum in Cina hanno diffuso queste informazioni e le reazioni sono state decisamente contrastanti. E in tutto ciò, un portavoce della società ha confermato a XDA che i dispositivi OnePlus continueranno a eseguire OxygenOS a livello globale. In parole povere: a noi non cambierà nulla.

