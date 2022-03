OnePlus Buds Z2: le wearable che tutti dovrebbero avere nelle orecchie

Dire addio ai i tuoi amati auricolari con cavo potrebbe essere difficile ma se alle orecchie ti metti delle wearable come le OnePlus Buds Z2, stai sicuro che tutto diventerà una passeggiata.

Tra le più amate della loro categoria, queste true wireless sono divine sia in termini di qualità che di estetica. Da utilizzare sono semplicissime ed hanno una batteria che è pressoché infinita.

Grazie allo sconto ora in atto su Amazon hai la possibilità di pagarle appena €69,30 risparmiando diverse decine di euro. Se sei interessato non perdere neanche un minuto in più perché la promozione è in scadenza.

OnePlus Buds Z2: le wearable che non conoscevi ma che ti hanno stregato

Sono in molti a non prendere in considerazione gli auricolari true wireless di OnePlus. Molte volte questo accade perché, in realtà, non si conoscono ma ora che te li ho presentati scoprirai presto che sono alcuni dei migliori su cui potresti mettere le mani.

Appartengono alla tipologia in Ear e si adattano alle tue orecchie appena li poggi. Super leggeri e comodi li puoi indossare letteralmente per ore e ore senza mai provare fastidio o preoccuparti che uno o l'altro possa cadere. Dopotutto non devi preoccuparti neanche della loro autonomia dal momento che la custodia di ricarica ti garantisce 38 ore ed è presente anche la ricarica rapida grazie alla quale in 10 minuti tornano immediatamente in riga.

Gli altoparlanti integrati sono di prima qualità e non mancano, ovviamente, i microfoni dotati finanche di cancellazione del rumore grazie ai quali non solo ascolti la tua musica come se fossi al centro del mondo ma se intrattieni delle telefonate puoi parlare senza doverti mai ripetere.

Mi sembra, inoltre, giusto farti notare che sono resistenti sia il sudore che all'acqua così non devi scendere a compromessi e gli utilizzi in ogni occasione.

Vedi, te l'avevo detto che sono eccezionali.

Approfitta al volo della promozione su Amazon e acquista le tue OnePlus Buds Z2 spendendo appena €69,30. Puoi scegliere sia la versione bianca che nera, entrambe hanno lo stesso prezzo e sono spedite in appena uno o due giorni senza costi aggiuntivi se possiedi Prime.