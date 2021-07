Con OnePlus Buds Pro, il colosso cinese entra a gamba tesa in un settore fino a oggi inesplorato: gli auricolari true wireless di fascia alta. Dotato di cancellazione del rumore attiva e adattiva, si tratta di un prodotto accattivante sotto ogni punto di vista, a partire dal design. Disponibili in preordine dal 18 agosto, il prezzo di listino è di 149€.

OnePlus Buds Pro ufficiali: tutti i dettagli

Un design elegante, che punta su materiali di costruzione di qualità. A rendere particolarmente interessante questo wearable è la cancellazione adattiva del rumore basata su 3 microfoni per ogni cuffietta, utile per eliminare le frequenze sonore indesiderate. In questo modo, potrai di godere al meglio della tua musica preferita.

A questo si aggiunge una qualità dell'audio eccellente, che fa affidamento su driver dinamici di 11 millimetri e sul supporto a Dolby Atmos.

Non preoccuparti quando porti in giro i nuovi OnePlus Buds Pro, grazie al case di ricarica puoi godere di autonomia fino a 38 ore e non solo: c'è anche la ricarica rapida Warp Charge. Bastano 10 minuti e potrai sfruttarli per 10 ore.

In nuovo gioiellino del colosso cinese potrai acquistarlo in prordine al prezzo di 149€ dal prossimo 18 agosto. I preordini finiranno il 24 dello stesso mese e – dal 25 – saranno ufficialmente in vendita. Li troverai sia su OnePlus.com che su Amazon.

