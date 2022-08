OnePlus Buds PRO toccano il minimo storico nelle Offerte di Settembre

Un paio di auricolari Bluetooth che sanno il fatto loro, dei veri gioiellini che non ti fanno scendere a compromessi. Sono tra i migliori sul mercato quindi se sei in cerca di qualcosa che non ti faccia scendere a compromessi, i OnePlus Buds Pro sono l’acquisto perfetto.

Con il ribasso del 37% non hai tempo da perdere perché lo sconto non durerà per sempre ma soprattutto le scorte sono limitate. Pronto a risparmiare più di cinquanta euro? Completa l’acquisto ora su Amazon con soli 93,75€.

Le spedizioni non sono un problema, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

OnePlus Buds Pro, gli auricolari Bluetooth su cui puntare

Degni di nota, questi auricolari Bluetooth sono quelli che provi ed esclami “finalmente!”. Diciamocelo, sulla carta sembrano tutti perfetti ma loro stupiscono anche nella realtà.

Completi di tutte le funzioni che potresti volere, ti basta indossarli per accorgerti che sono comodi, stabili e leggeri. Praticamente li porti nelle orecchie per una giornata intera senza provare mai fastidio.

Audio spettacolare e microfoni integrati con tanto di riduzione intelligente del rumore. In questo modo ascolti i tuoi brani preferiti e parli al telefono senza mai incontrare intoppi.

Tutto questo non ti basta? Allora ti dico che hanno una durata della batteria portata al massimo. 38 ore veritiere nel complesso grazie alle quali porti le ricariche praticamente al livello sporadico. Che poi è presente la ricarica rapida in 10 minuti quindi fai un po’ tu!

Completamente impermeabili, hanno davvero tanto da offrirti.

Non aspettare neanche un secondo in più e porta a casa i tuoi auricolari OnePlus Buds Pro al minimo storico. Acquistali ora su Amazon per pagare appena 93€ e risparmiare una cinquantina di euro. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.