OnePlus Buds Pro 3: qualità audio e comfort in un design premium (recensione)

Le nuove OnePlus Buds Pro 3 sono arrivate, pronte a far la voce grossa nel panorama degli auricolari true wireless, combinando un design accattivante con tecnologie audio all’avanguardia sviluppate in collaborazione con Dynaudio. Abbiamo avuto l’opportunità di testare questi auricolari e possiamo condividere le nostre impressioni, analizzando vari aspetti come la qualità audio, il design, la comodità e le funzionalità.

Qualità Audio

La partnership con Dynaudio, un marchio danese noto per la sua eccellenza nel campo dell’audio, è uno dei punti di forza delle OnePlus Buds Pro 3. Questa collaborazione ha portato a un’esperienza sonora di alta qualità, con un equalizzatore audio preimpostato che consente agli utenti di personalizzare il suono secondo le proprie preferenze. Durante il nostro utilizzo, abbiamo notato un’ottima chiarezza nei toni alti e una profondità nei bassi, rendendo l’ascolto di generi musicali diversi un vero piacere. La tecnologia di cancellazione del rumore attiva è stata efficace nel ridurre i suoni ambientali, permettendo un’immersione totale nella musica e soprattutto nei dialoghi delle serie televisive che abbiamo guardato.

In particolare, la modalità di cancellazione del rumore “Intelligente” si è rivelata utile in ambienti affollati, come i mezzi pubblici, dove la possibilità di regolare automaticamente il livello di cancellazione del rumore ha migliorato notevolmente l’esperienza di ascolto. Abbiamo anche apprezzato la modalità “Trasparenza”, che consente di ascoltare l’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari, una funzione particolarmente utile quando si attraversano strade trafficate.

Abbiamo apprezzato in particolare la funzionalità Golden Sound, ovvero la possibilità via software di ottenere un suono di alta qualità completamente personalizzato in base alla struttura del proprio orecchio. Attraverso una serie di test acustici prima sull’orecchio sinistro e poi sul destro si ottiene una calibrazione e ottimizzazione del suono veramente eccezionale, completamente customizzata per le nostre orecchie.

Design e Comfort

Le OnePlus Buds Pro 3 presentano un design rinnovato, con una custodia di ricarica dotata di rivestimento in similpelle che conferisce un aspetto premium. La custodia è ergonomica e facile da trasportare. Bella anche la finitura bicolore, non solo della custodia ma anche degli auricolari, nel nostro caso in colorazione Midnight Opus , veramente molto elegante e distintiva (esiste anche una colorazione Lunar Radiance altrettanto bella ed elegante).

Indossando gli auricolari per diverse ore, abbiamo verificato come la loro forma ergonomica e i bulbi in silicone garantiscono un comfort duraturo. Non abbiamo avvertito alcun fastidio, anche durante sessioni di ascolto prolungate. La leggerezza degli auricolari contribuisce a una vestibilità sicura, rendendoli ideali per l’uso quotidiano, sia che si tratti di ascoltare musica, guardare film o effettuare chiamate.

Funzionalità e Connettività

Le OnePlus Buds Pro 3 sono dotate di una serie di funzionalità intelligenti che migliorano l’esperienza utente. La connessione Bluetooth è rapida e stabile, e abbiamo riscontrato una facile associazione con diversi dispositivi, inclusi smartphone e tablet, anche con iPad non abbiamo avuto alcun tipo di problema. La funzione di accoppiamento rapido è particolarmente utile, consentendo di passare rapidamente da un dispositivo all’altro senza interruzioni.

Inoltre, la durata della batteria è notevole. Gli auricolari offrono fino a 38 ore di riproduzione con la custodia di ricarica, e la ricarica rapida consente di ottenere ore di ascolto con pochi minuti di ricarica. Questo è un vantaggio significativo per chi è sempre in movimento e ha bisogno di auricolari che possano tenere il passo con uno stile di vita attivo.

Unica pecca che abbiamo riscontrato nelle funzioni offerte da questi auricolari sono le gesture di aumento o diminuzione del volume, non sempre facili da eseguire perché consistono nello scorrimento delle dita in alto o in basso su uno degli auricolari, destro o sinistro.

Conclusioni

Le OnePlus Buds Pro 3 si posizionano come un’opzione di alta qualità nel mercato degli auricolari true wireless. La collaborazione con Dynaudio ha portato a un’esperienza audio veramente appagante, mentre il design elegante e le funzionalità intelligenti rendono questi auricolari un compagno ideale per ogni occasione.

Probabilmente ci saremmo aspettati un prezzo più aggressivo da OnePlus, ma comunque 199€ sono una cifra allineata a quella con cui vengono commercializzati gli auricolari di fascia alta e rappresentano senza dubbio un acquisto valido per chi desidera un’esperienza audio premium su Android. Inoltre sul sito OnePlus da oggi e fino al 20 settembre è attiva una promozione che consente di acquistare OnePlus Buds Pro 3 a 179€, beneficiando di uno sconto di 20,00 €, e ricevendo inoltre in omaggio OnePlus Buds Pro 2, un altro paio di ottimi auricolari.