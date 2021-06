Le OnePlus Buds sono in offerta su Amazon a soli 64,00€. Il ribasso del 28% corrisponde a uno sconto esclusivo di 25,00€ che rende l'acquisto immediatamente più economico.

OnePlus Buds: perché acquistare queste cuffie

Le wearable OnePlus Buds si presentano eleganti e con un design tutto loro. Disponibili in colorazione bianca, offrono una riproduzione degna di nota e per questo sono un acquisto da considerare.

Appartenenti alla categoria In Ear, le cuffie sono tra quelle non provviste di punte in morbido silicone. Ciò significa che si adattano all'orecchio in modo ergonomico e con semplicità. Inoltre non provocano fastidio e dunque sono perfette per ore di utilizzo intenso.

Gli altoparlanti sono da 13.6 millimetri e assicurano un ascolto equilibrato Le tracce musicali e i contenuti streaming vengono riprodotti in modo adeguato favorendo un risultato nitido ma che non manca di profondità e corposità.

Degni di citazione sono i 3 microfoni integrati che consentono all'utilizzatore di servirsi delle cuffie per effettuare chiamate. Questa caratteristica non è da sottovalutare visto che la voce viene recepita in modo chiaro e cristallino dall'altra parte della cornetta.

La batteria, poi, offre un'autonomia complessiva di 24 ore con la custodia di ricarica. Le sole wearable offrono fino a 6,5 ore di riproduzione con una sola carica. È poi disponibile anche la ricarica Warp: con soli 10 minuti si bloccano 10 ore di riproduzione aggiuntive.

Le OnePlus Buds sono acquistabili su Amazon a soli 64,00€ in colorazione bianca. Non perdere tempo e acquistale oggi, le potrai ricevere in meno di 48 ore se possiedi Prime. In caso contrario, le spedizioni rimangono gratuite ma operate in circa sette giorni.

