Le OnePlus Buds si trovano in offerta su Amazon a 68€, scontate del 24% rispetto al prezzo solito, per un risparmio di oltre 20 euro.

Disponibili in colorazione grigia, bianca o blu, le OnePlus Buds sono tra le migliori cuffie true wireless in commercio con formato non in-ear. Sono realizzate in policarbonato lucido con un elegante anello color argento alla base, dove è installato il microfono principale, utile per effettuare telefonate ed attivare l’assistente vocale. In totale i microfoni sono 3 e lavorano insieme per attutire i rumori ambientali.

Il collegamento con lo smartphone avviene via Bluetooth e non è necessaria alcuna app per il corretto funzionamento degli auricolari, il produttore dichiara circa 6 ore e mezza di riproduzione musicale e 24 ore complessive con una sola carica della custodia. Grazie alla Warp Charge, le cuffie garantiscono 10 ore di ascolto con appena 10 minuti di ricarica.

Oggi è possibile acquistare le OnePlus Buds in offerta su Amazon a 68€, un prezzo interessante per un paio di cuffie dal design non in-ear degne rivali delle AirPods di prima e seconda generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica