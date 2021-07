Il design della OnePlus Band Steven Harrington Edition è appena trapelato online; il dispositivo presenterà un cinturino e un quadrante personalizzato ad hoc.

OnePlus Band: come sarà l'edizione Steven Harrington?

L'OEM cinese ha lanciato la sua prima smart band all'inizio di quest'anno. Ora, un nuovo leak ha rivelato che l'azienda sta lavorando a una speciale edizione Steven Harrington di questo indossabile che verrà commercializzata molto presto in alcune regioni del mondo.

Il nuovo rumor arriva dal noto tipster Ishan Agarwal; PriceBaba invece, ha svelato anche il look di questa variante in edizione limitata della smart band. Guardando l'immagine trapelata, vediamo che la OnePlus Band Steven Harrington Edition presenta un design unico sul cinturino e all'interno dei quadranti. In precedenza, il produttore di telefonia mobile cinese aveva anche presentato una versione simile per i suoi auricolari TWS Buds Z lanciata lo scorso ​​24 dicembre.

Il rapporto aggiunge che l'edizione speciale della smart band arriverà con un braccialetto viola e verde menta che sfoggia anche dei disegnini e delle caricature uniche. Allo stesso modo, quest'estetica sarà simile anche sul quadrante dell'orologio del wearable. Sfortunatamente, il rapporto emerso in rete non sembra rivelare alcun dettaglio più interessante su questa variante della OnePlus Band. Quindi, al momento non abbiamo informazioni sul prezzo ufficiale del gadget.

Tuttavia, poiché si tratta di un'edizione limitata, possiamo aspettarci che il suo costo sia superiore al modello base. Vi ricordiamo inoltre, che la fitness tracker della compagnia di Pete Lau non è presente in tutto il mondo. Da noi in Europa, ad esempio, non viene venduta e non è mai stata svelata, al contrario dello smartwatch dell'azienda.

Vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

OnePlus

Wearable