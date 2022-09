OnePlus: arriva il telefono da gaming PERFETTO, ma non è per noi

In queste ore scopriamo una confezione regalo di OnePlus Ace Pro davvero esclusiva; è stata realizzata in collaborazione con il noto brand di periferiche da gaming Razer.

L’annuncio è di poche ore fa; questo è quanto rivelato in queste ore online. Sarà una versione esclusiva per il mercato cinese, anche perché l’Ace Pro è in realtà il nostro OP 10T che abbiamo conosciuto un mese fa. Verrà venduta per 4299 yen, ovvero 620 dollari. Il preorder partirà il 9 settembre alle ore 10:00 (orario locale cinese).

OnePlus Ace Pro x Razer: i dettagli della confezione

Scopriamo insieme cosa conterrà la confezione regalo. Si chiamerà “OnePlus Ace Pro x Razer Ace Player Gift Box” e conterrà diversi “regali” esclusivi.

OnePlus Ace Pro (in versione da 16GB + 512GB) Moonstone Black;

Una clip che serve per raffreddare il device a 18W;

dei trigger Razer Gaming Cool Black.

Inoltre, sarà anche la scatola un elemento di design perché presenterà dei LED RGB che cambieranno in base agli ambienti. Onestamente ci dispiace non vedere queste iterazioni esclusive anche da noi. Sarebbero ottime per fare dei regali unici.

Purtroppo, in casi estremi, abbiamo i Gift Box solo in Asia o, al massimo, in India o nel sud-est asiatico. A meno che non vogliate farvi arrivare questi gadget dalla Cina mediante importazione, con sovrapprezzo al seguito.

Perché acquistare OnePlus 10T oggi?

Sono tanti i motivi per cui conviene acquistare OnePlus 10T (la versione internazionale di Ace Pro) oggi: si trova a 819,00€ su Amazon con spedizione gratuita, è potentissimo e dispone del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, di 16 GB di RAM, di 256 GB di storage interno, della fast charge SuperVOOC da 150W e di molto altro ancora. È veramente incredibile ed è aggiornatissimo. Se volete un top di gamma, lui è la scelta perfetta.

