OnePlus Ace 3 Pro avrà una batteria enorme, secondo alcuni leak

OnePlus è ormai da tempo al lavoro su Ace 3 Pro, uno smartphone di fascia medio-alta che dovrebbe inserirsi proprio sotto l’ammiraglia OnePlus 12. Secondo le ultime indiscrezioni, questo nuovo modello sarà alimentato da una batteria molto capiente e supporterà la ricarica rapida via cavo, rendendolo uno tra i dispositivi con il miglior rapporto batteria-tempo di ricarica.

Ma quanto è grande questa batteria?

Di OnePlus Ace 3 Pro se ne parla da mesi: il dispositivo, con molta probabilità, verrà rilasciato soltanto in Cina. Ma non è escluso che possa essere rilasciato anche a livello internazionale, semplicemente con un nome diverso: soltanto qualche settimana fa si vociferava che potesse venire presentato come OnePlus 12T. Una supposizione in parte fondata, dal momento che l’attuale Ace 3 è commercializzato globalmente come 12R.

Le nuove informazioni arrivano dal noto leaker cinese Digital Chat Station: Ace 3 Pro monterà un’enorme batteria da ben 6.100 mAh, abbinata a supporto per la ricarica rapida via cavo da 100 W. Un connubio unico, per ora, nel suo genere e che – stando al leaker – è destinato a rimanere tale ancora per molto tempo. Se le voci fossero vere, ci troveremmo di fronte a uno dei dispositivi con il miglior rapporto tra capienza della batteria e tempo di ricarica, per un’autonomia potenzialmente molto elevata.

L’anello di congiunzione tra due generazioni

Precedenti indiscrezioni hanno anticipato il chipset del nuovo OnePlus Ace 3 Pro, forse alimentato da Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Se il suo lancio dovesse avvenire in autunno, potrebbe rappresentare l’anello di congiunzione tra OnePlus 12 e il prossimo OnePlus 13, dotato probabilmente di Snapdragon 8 Gen 4.

Qualche pecca nel comparto fotografico, che supporterà – sempre secondo indiscrezioni – risoluzione massima di 50 MP e utilizzerà il sensore IMX890 di Sony. Il dispositivo non sarà però dotato di teleobiettivo, ma avrà fotocamera ultrawide da 8 MP e macro da 2 MP. Avremo tra le mani struttura in metallo con pannello posteriore disponibile in tre opzioni: vetro, pelle e ceramica. Infine c’è lo schermo con risoluzione da 1220p: a quanto pare, l’Ace 3 Pro potrebbe sfoggiare un design molto diverso da quello precedentemente incontrato negli altri smartphone OnePlus, ma ancora non c’è nulla di certo.