OnePlus Ace 2: il flagship killer del 2023 sta arrivando

Il nuovo flagship killer OnePlus Ace 2 si mostra online; le sue specifiche tecniche sono state rivelate attraverso il portale del CMIIT. Cosa sappiamo del dispositivo? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Da pochi giorni il tanto atteso device premium OnePlus 11 5G è stato presentato in Cina; dai rapporti sappiamo che arriverà presto in Europa e in India (si parla di un lancio per il 7 febbraio). Inoltre, dai report scopriamo che la compagnia cinese vuole svelare un altro gadget incredibile. Sarà un flagship killer e si chiamerà Ace 2, anche se in alcuni mercati potrebbe differire nel moniker.

OnePlus Ace 2: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: un telefono di OnePlus avente numero di modello PHK110 ha appena ricevuto la certificazione da parte del CMIIT cinese; questo codice fa riferimento al misterioso OnePlus Ace 2 di cui abbiamo letto in passato. Arriverà in Asia, come detto, ma da noi potrebbe chiamarsi OnePlus 11R.

Il sito suggerisce anche che il telefono presenterà una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 100W proprio come l’ammiraglia da cui deriva. Godrà del supporto al Dual SIM 5G e non solo. Lo schermo sarà OLED con bordi curvi e foro al centro e la risoluzione sarà di 1,5K. Sotto la scocca troverà posto un processore Snapdragon 8+ Gen 1 con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Arriviamo alla configurazione fotografica: selfiecam da 16 Mpx e main camera Sony IMX890 da 50 Mpx con ultrawide da 8 e ottica aggiuntiva da 2 Mega. Restate connessi con noi per scoprire quando verrà annunciato.

