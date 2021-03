I rendering ufficiali di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono appena stati trapelati, a pochissimi giorni dal lancio ufficiale della gamma. All’inizio di questa settimana, il CEO ha annunciato che svelerà la sua ultima serie di punta il 23 marzo. Prima della presentazione tuttavia, sono trapelati i render 3D dei due modelli premium. Osservando le immagini abbiamo scovato anche alcuni nuovi dettagli molto interessanti.

OnePlus 9: uno sguardo all’estetica dei device

Le foto sono state pubblicate in rete dal portale di Winfuture.de e mostrano tutte le colorazioni in cui i due telefoni saranno disponibili al momento del lancio. Proprio come i modelli precedenti, alcune colorazioni saranno esclusive per un determinato prodotto.

OnePlus 9 Pro sarà disponibile in nero, verde e argento. Il dispositivo ha un display curvo con un foro nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Il pulsante di accensione e spegnimento si trova sul frame laterale destro, mentre i pulsanti del volume si trovano su quello sinistro.

Come abbiamo visto precedentemente, sull’alloggiamento della fotocamera è presente il marchio Hasselblad. OnePlus ha confermato che una delle quattro camere di OnePlus 9 Pro è rappresentata dal sensore Sony IMX789, un chip personalizzato mai visto prima su un device Android. Il telefono dispone anche di un’ottica grandangolare con un campo visivo di 140 ° e un obiettivo freeform che elimina la distorsione nelle foto panoramiche. Non di meno, godrà del supporto RAW a 12 bit, vi sarà la possibilità di girare video in 8K a 30 fps e la tecnologia T-lens permetterà di avere l’autofocus veloce per la fotocamera selfie.

OnePlus 9 standard sarà disponibile in blu, viola e nero, tutti con finitura lucida. Il display piatto su questo modello ha anche un foro nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Sul retro ci sono tre fotocamere. Tuttavia, anche qui è presente il marchio Hasselblad, il che significa che dovremmo ottenere alcune delle caratteristiche della fotocamera del modello premium anche su questa variante standard.

Al di là delle fotocamere e del display, un’altra notevole differenza tra i due telefoni è che OnePlus 9 non ha bande di antenna. Si presume che ciò possa essere dovuto al fatto che il telaio non è in metallo come quello di OnePlus 9 Pro.

Infine, oltre a questi due telefoni ci dovrebbe essere un terzo modello che dovrebbe essere lanciato come OnePlus 9R / 9E / 9 Lite. Sfortunatamente, dobbiamo ancora vedere come sarà. C’è la possibilità che questo possa trapelare prima della data di lancio.

